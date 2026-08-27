El nuevo salario mínimo modificaría los topes del Fondo de Desempleo de ANSES

El Consejo del Salario se reunirá este viernes y una actualización del SMVM elevaría los límites de la Prestación por Desempleo.

El valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil define los límites que ANSES aplica a la Prestación por Desempleo.

La Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrá nuevos topes cuando se defina la próxima actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) . La decisión se conocerá después de la reunión del Consejo del Salario prevista para este viernes 28 de agosto.

Actualmente, el salario mínimo está fijado en $376.600 mensuales . Ese monto funciona como referencia para establecer cuánto puede cobrar como máximo y como mínimo una persona que accede al seguro por desempleo.

Por eso, cualquier modificación del SMVM tendrá un efecto directo sobre la prestación. El nuevo valor no puede anticiparse hasta que finalice la reunión, aunque sí se puede conocer de qué manera cambiarían los límites.

Desde el 1° de agosto, la Prestación por Desempleo tiene un piso de $188.300 y un techo de $376.600 . Es decir, ningún beneficiario puede cobrar por debajo del 50% del salario mínimo ni superar el equivalente al 100%.

El monto que recibe cada trabajador depende de su situación y de los salarios que tuvo antes de quedar desempleado. La normativa toma como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual neta registrada durante los seis meses anteriores a la finalización del vínculo laboral.

Sin embargo, ese cálculo está condicionado por los límites establecidos. Por eso, aunque el resultado de la fórmula sea menor o mayor, el pago final deberá ubicarse dentro del rango que marcan el piso y el techo vinculados al SMVM.

Capital Humano define el nuevo Salario Mínimo

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue convocado para este viernes 28 de agosto. Allí se discutirá el nuevo valor de referencia que luego impactará en distintas prestaciones y obligaciones vinculadas al salario mínimo.

A diferencia de otros ingresos que tienen mecanismos de actualización determinados, el SMVM no aumenta automáticamente todos los meses según la inflación. Su modificación surge de las decisiones adoptadas en el ámbito del Consejo del Salario.

Para quienes cobran el seguro por desempleo, el resultado de esa reunión será especialmente importante porque una suba del salario mínimo también elevará los límites utilizados por ANSES. El nuevo piso y el nuevo techo quedarán definidos una vez que se oficialice el cambio.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones necesarias para acceder al seguro. Para determinar la cantidad de meses durante los cuales se puede cobrar, se tienen en cuenta los aportes realizados durante la etapa laboral.

El monto tampoco es igual para todos los beneficiarios. Además de los límites establecidos por el salario mínimo, el cálculo toma en cuenta las remuneraciones percibidas antes de la desvinculación laboral.

Por este motivo, el aumento del SMVM no significa que todos vayan a recibir exactamente la misma suma. Lo que cambia de manera automática son los valores mínimo y máximo dentro de los cuales ANSES debe liquidar la prestación.