La UOM cerró una paritaria clave y el Gobierno la homologó en tiempo récord

El acuerdo para la Rama 21 contempla aumentos del 6% hasta diciembre y nuevos básicos desde enero de 2027, tras dos años de negociaciones paralizadas.

El Gobierno homologó este miércoles la paritaria de la UOM para los trabajadores de la Rama 21 siderúrgica , apenas 13 días después de que el sindicato y las cámaras empresarias firmaran el acuerdo. El entendimiento establece una recomposición salarial escalonada y nuevos básicos de convenio desde enero de 2027.

La homologación se produjo luego de dos años de negociaciones paralizadas con las cámaras empresarias y en el marco de la intervención de la UOM, con una mesa de delegados paritarios designados por Alberto Biglieri a partir de las facultades conferidas por la Justicia del Trabajo.

El acuerdo establece una recomposición salarial no remunerativa del 6% para agosto, septiembre y octubre , mientras que para noviembre y diciembre se aplicará un segundo incremento del 6%, no acumulativo .

Además, las partes acordaron que los nuevos básicos de convenio comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027 , con el objetivo de dar previsibilidad a la estructura salarial de los trabajadores de la actividad.

El entendimiento también contempla la apertura de una instancia de negociación para establecer un bono compensatorio por las diferencias salariales correspondientes al período anterior al 1° de agosto de 2026. Ese mecanismo se resolverá por empresa , de acuerdo con las distintas modalidades y formas de pago que actualmente aplica cada compañía.

La disposición oficial establece que el acuerdo y las escalas salariales fueron celebrados el 13 de agosto de 2026 y dispone su homologación en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

La negociación estuvo atravesada por la intervención de la UOM

El proceso se retomó a partir de la intervención de la UOM y de la conformación de la mesa de delegados paritarios designados por Alberto Biglieri. Los representantes fueron Roberto Bonetti, Daniel Martínez, Vicente Adrián Pérez, Enrique Ricardo Salinas y Edgardo Holstein, de las seccionales Capital Federal, Cañada de Gómez, Quilmes, La Plata y San Nicolás, respectivamente.

El Gobierno nacional aprobó el entendimiento en un tiempo récord tras dos años de negociaciones estancadas y una UOM intervenida.

La negociación había permanecido paralizada por la tensión y la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor. La situación cambió el 6 de julio, luego de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar a los representantes que participarían de las tratativas.

A partir de esa decisión se desarrollaron 30 días de negociaciones, con una primera reunión formal con las cámaras empresarias el 13 de julio. Finalmente, la UOM y los representantes empresarios firmaron el acuerdo el 13 de agosto, que ahora fue homologado por la Secretaría de Trabajo.

La disposición oficial señala que los agentes negociales ratificaron el contenido y las firmas del acuerdo y que se acreditaron los requisitos formales exigidos por la legislación vigente.