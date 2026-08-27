Eduardo Coudet se va de River: por la tarde dará una conferencia de prensa para confirmar su salida + Agregar ámbito en









Tras la dura eliminación de la Copa Sudamericana como local, el entrenador de River tiene las horas contadas y dejaría el cargo en lo inmediato.

Eduardo Coudet se va de River: por la tarde dará una conferencia de prensa para confirmar su salida

River volvió a realizar un nuevo papelón en la noche del miércoles, al quedar eliminado frente a Independiente Santa Fe de local (mismo rival al que hace en pandemia le ganó sin arquero) y decir adiós a la Copa Sudamericana.

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Este resultado promovió el fin de ciclo de Eduardo Coudet como entrenador del equipo. Por ello, River cambió la logística de este jueves: el entrenamiento no será en Ezeiza, sino en el Monumental.

Es que tras el mismo, a las 15, en el auditorio del estadio, se hará la conferencia donde se anunciaría la salida de Coudet.

Habrá que ver qué dirigentes aparecen en escena. Más allá de que la dirigencia respaldaba al DT, y que aún tras la derrota los propios futbolistas también lo bancaron, fue el propio "Chacho" quien avisó que si no se daban los resultados se iría. La situación es insostenible.

Desde el 24 de mayo hasta la fecha, el equipo de Coudet perdió tres duelos mano a mano. La particularidad también radica en que en todos los mata-mata llegaba como claro candidato. Además, llega con una racha de sólo una victoria en los últimos nueve partidos.

El DT fue silbado por muchísimos hinchas cuando fue anunciado por la voz del estadio antes del partido de este miércoles.