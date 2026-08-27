Por qué se celebra el Día de la Radio en Argentina cada 27 de agosto: así fue la primera transmisión

En 1920, los "Locos de la Azotea" pusieron al aire la obra Parsifal, de Richard Wagner, desde la terraza del Teatro Coliseo.

El grupo de los Locos de la Azotea estaba formado por Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica.

Cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radio en Argentina porque esa fecha recuerda la primera transmisión realizada en el país en 1920 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esa noche, desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, cuatro estudiantes de medicina lograron poner al aire la ópera Parsifal , de Richard Wagner. Con el tiempo, los jóvenes fueron conocidos como los "Locos de la Azotea" .

Los "Locos de la Azotea" fueron Enrique Telémaco Susini, César José Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica , los cuatro jóvenes que estuvieron en la primera transmisión del 27 de agosto de 1920 .

Eran estudiantes de medicina , pero compartían intereses por la electricidad y las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías de transmisión inalámbrica . Durante un tiempo, habían estado experimentado con equipos y técnicas sobre las comunicaciones por ondas .

El apodo surgió por el lugar desde el que realizaron sus experiencias: la terraza del Teatro Coliseo . Ahí instalaron las antenas y pusieron en funcionamiento todo lo necesario para conseguir que un sonido generado en un punto determinado pudiera viajar por el aire y ser recibido en otro lugar.

Para la primera noche eligieron Parsifal, una ópera de Richard Wagner, que se estaba representando en el establecimiento artístico. Además, al ser una obra musical permitía poner a prueba la capacidad del sistema para reproducir voces, música y sonidos desde el escenario hacia los receptores.

Después de la primera emisión, ampliaron el contenido que podía llegar a través de las ondas y trasmitieron Aída, de Giuseppe Verdi; Iris, de Pietro Mascagni; Rigoletto, también de Verdi, y Manon, de Jules Massenet.

Cómo fue la primera transmisión de radio en Argentina

La primera transmisión fue el 27 de agosto de 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo, en Buenos Aires. La emisión comenzó alrededor de las nueve de la noche y tuvo como contenido la ópera Parsifal, de Richard Wagner.

El equipo era rudimentario y había sido traído desde Francia. Desde la terraza del edificio se instaló la infraestructura necesaria para captar y transmitir el sonido.

La emisión comenzó cuando todavía eran muy pocas las personas que tenían la posibilidad de escuchar una transmisión de ese tipo. Las estimaciones históricas detallan una audiencia de entre 50 y 100 oyentes.

Enrique Susini fue quien tomó el micrófono y dio inicio a la emisión. Del otro lado, quienes habían conseguido contar con un receptor pudieron escuchar, desde sus casas, una obra que estaba siendo representada en el Teatro Coliseo.

La experiencia se extendió durante varias horas y permitió comprobar que el sistema podía funcionar, aunque la calidad del sonido estaba muy lejos de los estándares actuales.

Después de la transmisión, los "Locos de la Azotea" continuaron con sus emisiones. El proyecto formó Radio Argentina, que comenzó a realizar transmisiones regulares.