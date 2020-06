Nike cambió su eslogan en repudio al racismo: "Por una vez, no lo hagas"

Nike racismo Video: @nike

“Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que te quiten vidas inocentes. No inventes más excusas. No pienses que no te afecta. No te sientes y calles. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio”, dice el mensaje que compartió la compañía en sus redes sociales ante los reiterados casos de racismo y de brutalidad policial contra la población afrodescendiente.