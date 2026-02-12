Un fuerte sismo en Chile se sintió en Mendoza y San Juan

Un sismo en Chile se llegó a sentir en Mendoza y en San Juan

La cordillera volvió a moverse y, como suele pasar en la región cuyana, el temblor no quedó del otro lado de la frontera. Un terremoto registrado en territorio chileno se percibió con claridad en distintas ciudades argentinas, especialmente en Mendoza y San Juan , donde vecinos salieron a la calle por precaución.

El fenómeno ocurrió durante la noche y tuvo una duración mayor a la habitual para la zona. Muchos lo describieron como un movimiento largo y ondulante , distinto a los sacudones cortos más comunes.

La región está acostumbrada a convivir con actividad sísmica, pero cada episodio genera inquietud. El recuerdo de terremotos históricos todavía pesa y, ante cualquier vibración prolongada, la reacción automática es buscar un lugar abierto . Esta vez no fue la excepción, hubo gente en pijama en la vereda, ascensores detenidos y algunos comercios revisando estructuras apenas pasó el susto.

Según reportes preliminares de organismos sismológicos, el epicentro se ubicó en Chile , en la zona cordillerana, con una profundidad considerable. Esa característica explica por qué el temblor se percibió a gran distancia: los sismos profundos viajan más lejos pero suelen causar menos daños en superficie.

En Mendoza el movimiento se sintió en departamentos del Gran Mendoza como Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo . Habitantes de edificios altos señalaron balanceo de lámparas y crujidos estructurales, mientras que en casas bajas la percepción fue más leve pero igualmente clara.

En San Juan ocurrió algo similar. En barrios céntricos varias familias decidieron salir a la vereda por prevención. Defensa Civil recibió consultas telefónicas, principalmente para confirmar si había réplicas previstas. Hasta el momento no se informaron heridos ni daños estructurales relevantes, aunque se realizaron recorridas preventivas.

Especialistas explican que la zona forma parte del borde de la placa de Nazca, una de las áreas sísmicas más activas del continente. Por eso eventos de este tipo son frecuentes. La diferencia suele estar en la magnitud, la profundidad y la distancia al área urbana.

Las autoridades recomiendan mantener medidas básicas como ubicar zonas seguras dentro del hogar, evitar usar ascensores durante el movimiento y cortar el gas si se detectan pérdidas. En regiones sísmicas no siempre es posible anticipar nuevos eventos, y las réplicas dependen de múltiples variables geológicas.