Javier Milei suspendió un viaje en clave electoral a Mendoza

Seis municipios de la provincia tendrán comicios locales el 22 de febrero. El Presidente iba a desembarcar para apoyar a sus candidatos, pero decidió no hacerlo ya que partirá a EEUU el mismo día.

El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía planeado realizar a Mendoza el próximo miércoles 18 de febrero, ya que ese día partirá a los EEUU para participar de la reunión del Consejo de Paz creado por Donald Trump. El objetivo del desembarco cuyano era respaldar a sus candidatos para las elecciones municipales del domingo 22.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el frente que nuclea a los libertarios mendocinos con el radicalismo del gobernador Alfredo Cornejo , sectores que sellaron una alianza que tuvo su bautismo el pasado 26 de octubre, con sendas victorias en la provincia.

" Informamos que ha sido cancelada la visita a Mendoza del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 18 de febrero", indicó la escudería en su cuenta de Twitter.

Explicaron, a la par, que "esto se debe a una reorganización de su agenda, ya que deberá viajar a los Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz en Washington DC". "Cualquier novedad respecto de una eventual reprogramación será informada por los canales oficiales correspondientes", comentaron.

El Presidente partirá el 18 de febrero a Washington DC, según indicaron fuentes gubernamentales a este medio , para participar de la reunión inaugural del Board of Peace (Consejo de Paz) de Donald Trump del próximo 19 de febrero, un encuentro en el que participarán distintos líderes mundiales.

Antes, Milei suspendió otro viaje a EEUU al que había sido invitado para participar del Día de la Hispanidad en la casa de Trump de Mar-a-Lago, Florida.

Elecciones en Mendoza

En cuanto a Mendoza, la provincia será escenario de seis elecciones municipales el próximo 22 de febrero. Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia renovarán sus concejos deliberantes. La extravagante fecha fue decidida en conjunto por los seis intendentes.

Los alcaldes, en su mayoría opositores a Alfredo Cornejo, decidieron desdoblar las pulseadas de la nacional y provincial que tuvo lugar el 26 de octubre pasado. En ambos casos, la alianza entre LLA y Cambia Mendoza se impuso por amplio margen sobre el peronismo unido.

La novedad del caso es que, si bien los oficialismos volverán a competir abroquelados, el justicialismo no logró una convivencia armoniosa y se partió. Por un lado, quedaron los jefes comunales, vinculados al PJ más ortodoxo, y por el otro, el kirchnerismo.

Por parte del cornejismo, la noticia es que el PRO retomó la alianza con el jefe provincial que había abandonado en 2023, cuando su presidente, Omar de Marchi, desafío en elecciones al radicalismo. El acuerdo fue rubricado por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, con el propio mandatario.