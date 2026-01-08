Terremoto de 5.1 grados sacudió San Juan y Mendoza + Seguir en









El movimiento sísmico fue registrado este jueves por el INPRES, con epicentro en San Juan. El evento se sintió en edificios altos de Mendoza.

Un terremoto de 5.1 grados se produjo en San Juan cerca de las 11:14 de la mañana de este jueves. INPRES

Un terremoto de 5.1 grados se produjo en San Juan cerca de las 11:14 de la mañana de este jueves. El temblor se sintió en Mendoza y tuvo una profundidad de 10 kilómetros según los primeros reportes de autoridades locales.

Terremoto de 5.1 grados se sintió en San Juan y Mendoza Según datos locales, el epicentro se localizó a 90 kilómetros al este de San Juan, a 211 kilómetros al noreste de Mendoza y a 30 kilómetros al noroeste de Marayes, con coordenadas -31.29 de latitud y -67.6 de longitud. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido en distintas localidades de la región.

De acuerdo a la escala de Intensidad Mercalli Modificada, las localidades que alcanzó el sismo fueron: Villa San Agustín, San Juan y Chepes, La Rioja, donde se reportó oscilación de objetos colgantes.

En la ciudad de San Juan, la intensidad fue estimada entre III y IV. Mientras que, en la capital cordobesa y en Río Cuarto, la intensidad fue de II a III, percibida de manera leve por algunas personas en reposo o dentro de edificios.

Hasta el momento no se reportaron daños ni personas afectadas. Sin embargo, las autoridades recordaron que la información inicial puede actualizarse a medida que se complete el análisis técnico del evento.

En Mendoza, se sintió específicamente en los pisos más altos de los edificios. Esto señaló el INPRES El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) señaló: Sismo calculado automaticamente (sujeto a revisión por un sismólogo) con epicentro en SAN JUAN.