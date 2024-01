Riesgos y recomendaciones para salir al mar en kayak

“Esto es de suma importancia porque cuando hay oleaje, sean de las dimensiones que sean, el agua te lleva igual”, agrega sobre este punto. Para calcular tanto la fuerza como la zona de proveniencia del viento, una aplicación recomendada es Windguru, la cual puede descargarse en cualquier teléfono celular. “Es muy precisa”, detalla.

Otra consideración en la que Ragonese hace especial hincapié es en la práctica previa. “Es muy importante saber nadar. Pero sobre todo es de vital importancia practicar la maniobra de reingreso, la cual corresponde hacerla en lagunas o piletas”, explica.

Se conoce como maniobra de reingreso a la práctica utilizada para, en caso de caída del kayak, poder volver a subir estando en el agua y recuperar el mando del vehículo. Hacerla en lugares de agua estática -como las piletas o lagunas- es sumamente útil, sobre todo porque ejercita al cuerpo para poder realizarla mar adentro, un contexto sumamente distinto dado que “la fuerza de las olas siempre dificulta el proceso. Hay que saber hacerlo rápido”, advierte el empresario de Kayaxion.

image.png Kayaxion Aquasport es una compañía dedicada a la fabricación de kayaks, presente desde el año 2000. Gentileza Kayaxion Aquasport

“También es importante nunca salir solo al mar. Siempre conviene ir en grupos de dos, tres o más kayaks. Porque si sucede algo, tenés a quien recurrir”, indica Ragonese agregando que, si uno busca salir solo, “conviene hacerlo durante la mañana temprano cuando no hay tanto viento”, aunque lo mejor es “siempre salir en compañía”.

Ocho recomendaciones a tener en cuenta antes de salir al mar en kayak

Llevar un ancla modelo "paragüita" junto con dos metros de cadena .

modelo junto con . Contar con una soga de entre 20 y 40 metros de largo .

. Llevar siempre un chaleco salvavidas.

Una pita para remo, para poder amarrarlo al kayak y evitar perderlo.

para poder amarrarlo al kayak y evitar perderlo. Tener un cuchillo.

Llevar agua potable para consumo propio.

para consumo propio. Contar con una bengala y un espejo heliógrafo, para hacer señales en caso de emergencia.

y un para hacer señales en caso de emergencia. Llevar una brújula y un equipo de radio VHF, para comunicación y orientación.

Los cuidados del propio kayak que hay que saber

“Lo fundamental siempre es el cuidado del plástico. El principal enemigo del material es el sol, por lo que nunca hay que dejarlo a la intemperie”, indica con vehemencia Ragonese. Y es que, al pasar mucho tiempo bajo el sol, el plástico “corre riesgo de romperse, o de quedar afectado de alguna manera que, cuando se lo saca al agua, pueda ser perjudicial para el titular”, agrega.

Otro tema que no hay que perder de vista y tiene que ver no sólo con el mantenimiento del vehículo, sino con la propia utilidad del mismo, es no hacerle modificaciones a la estructura original. “Hay quienes eligen hacerle algunos agregados y tuneos propios, como por ejemplo agregarle un motor. Lo importante es que no le hagan ningún tipo de agujero ni modificación directa, ya que afecta al propio armazón y puede arruinar su capacidad propia”, explica Ragonese.

“Si uno respeta los diseños originales y sabe hacerle el debido mantenimiento al kayak, puede llegar a tener una vida útil de entre 20 y 30 años”, agrega al final el empresario.

image.png Un kayak, con todos los cuidados, puede llegar a tener una vida útil de hasta 30 años.

El caso de los pescadores de Pinamar: qué se sabe hasta ahora

Los pescadores Ramón Román y Gabriel Rainmann desaparecieron durante la madrugada del domingo pasado, a la altura de la de la bajada náutica de Valeria del Mar, en el partido de Pinamar. Se habían metido a pescar al mar argentino con vientos cercanos a los 50 kilómetros por hora. Los operativos de búsqueda empezaron entre las 13 y las 14 de ese mismo día, en el momento que uno de los hijos de Román hizo la denuncia.

Según pudo saber Ámbito, el kayak de los dos amigos desaparecidos es un Kayaxion Modelo Tridente,. De acuerdo a las medidas publicadas en el catálogo de la compañía cuenta con 3,93 metros de largo y 0,81 de ancho y tiene una capacidad de carga de hasta 220 kilogramos.

De acuerdo a testimonios del entorno de los encargados en la investigación, se cree que Rainmann y Román pueden estar sobre la bahía de Samborombón, a la altura de General Lavalle. Aunque destacan que “es increíble que aún no hayan aparecido rastros por la amplitud de la zona en la que se desplegó el operativo”.

image.png Los dos amigos que ingresaron al mar y son intensamente buscados.

Del operativo de búsqueda, están participando personal de la Policía de Seguridad; Jefaturas Comunales Pinamar, Villa Gesell y La Costa; delegación de Bomberos de Costa del Este y Cariló; Drones del Área de Comunicaciones de la policía de la provincia; personal de la Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial y el Escuadrón Caballería Pinamar.

La “pista Uruguay” y el posible paradero en Punta del Este

Según Pablo Román, uno de los hijos de Ramón, su padre y su amigo podrían llegar a estar en Uruguay. Aunque no es un dato certero, pesqueros amigos le habrían dado a Román hijo la pista de que su padre y su amigo “podrían llegar a estar en Punta del Este”, por lo que autoridades locales le solicitaron ayuda inmediata al gobierno uruguayo para avanzar sobre la posible aparición del kayak.

La Armada uruguaya ya dispuso un patrullaje aeronaval para buscar a los dos ciudadanos argentinos, además de emitir un "aviso urgente" a los navegantes de la zona para que reporten a las autoridades “si ven algo en el mar” y, eventualmente, vayan a prestar asistencia.