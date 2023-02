La Justicia habilitó el ingreso al país de cuatro de las embarazadas rusas

El ingreso fue decidido, no obstante, "dado el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias", indicaron las fuentes.

Se trata de mujeres extranjeras, migrantes y embarazadas, por lo que denegarles el acceso podría constituir un caso de discriminación, fue el criterio adoptado por la Fiscalía, señalaron las fuentes consultadas.

Esta tarde, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que la inadmisión de las seis ciudadanas rusas embarazadas para ingresar al país responde al habitual procedimiento administrativo para resolver casos sospechados de mentir y de ser "falso turista".

En ese contexto, la funcionaria nacional advirtió que además el arribo de estas mujeres al país ocurrió mientras en la Argentina se desarrolla una investigación judicial sobre bandas "delictivas", que tramita en el fuero federal porteño.

Ese expediente, según pudo averiguar Télam, está en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Federico Delgado, y se encuentra en pleno trámite y con medidas de prueba en curso.

Según precisó la funcionaria, son seis las ciudadanas rusas que están "inadmitidas" para ingresar al país, que vinieron solas, "todas en la semana 33 o 34 de embarazo, y todas dijeron que venían a hacer turismo". "Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo", aseguró.

El ingreso de rusos al país en 2023

Para contextualizar, la directora detalló que en el último año ingresaron al país 10.500 personas de nacionalidad rusa, entre ellas "5.819 mujeres embarazadas", y de esas 10.500, 7.000 "ya no están en el país, y ese es el problema".

"Nosotros estamos encantados de que vengan a hacer su vida a la Argentina, pero el problema es que llegan, tienen los hijos, los anotan como argentinos, dejan un poder a los apoderados, se van y no vuelven más. Acá hay gente que está usando nuestro pasaporte", apuntó.

"Si no controlamos a quién le damos los pasaportes, el pasaporte argentino va a dejar de tener la confianza que hoy tiene en otros países. Tenemos que cuidar nuestro pasaporte y los beneficios que hemos logrado porque venimos trabajando para que nuestro pasaporte sea seguro", concluyó.