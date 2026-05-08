La percepción global de EEUU cae por debajo de la de Rusia bajo el segundo gobierno de Donald Trump

El dato surge de un informe que busca relevar las "mayores amenazas para el mundo". Rusia e Israel completan el podio de los países más mencionados.

La imagen internacional de Estados Unidos volvió a deteriorarse y quedó por debajo de la percepción global de "amenaza para el mundo" que genera Rusia , según un informe de la Fundación Alianza de las Democracias. de acuerdo con un informe anual sobre democracia difundido este viernes. El relevamiento refleja el impacto que tuvieron en el resto de países las políticas impulsadas por Donald Trump y el creciente desgaste en la relación entre Washington y sus aliados de la OTAN .

La ONG, con sede en Dinamarca, ubicó a EEUU entre los países más señalados como amenaza global, seguido de Rusia e Israel. Aunque el trabajo no detalló los parámetros utilizados para esa clasificación, la organización sostuvo que su misión es promover y defender los valores democráticos.

"El rápido declive de la percepción de Estados Unidos en todo el mundo es triste, pero no sorprendente", afirmó Anders Fogh Rasmussen, fundador de la entidad y exsecretario general de la OTAN.

En este sentido, el responsable de la ONG detalló: "La política exterior estadounidense de los últimos 18 meses ha puesto en entredicho, entre otras cosas, la relación transatlántica , ha impuesto aranceles generalizados y ha amenazado con invadir el territorio de un aliado de la OTAN ".

El deterioro en la percepción internacional de Washington coincide con una serie de decisiones de Trump que tensionaron el vínculo con Europa, Medio Oriente y Latinoamérica. Entre ellas aparecen la política arancelaria, las reiteradas amenazas sobre Groenlandia —territorio autónomo de Dinamarca y miembro de la OTAN—, la reducción del respaldo militar y financiero a Ucrania , la intervención en Venezuela y la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán , que además impulsó una suba en los precios del petróleo.

La relación transatlántica sumó otro episodio de tensión cuando Trump cuestionó públicamente a los países europeos por negarse a desplegar fuerzas navales para garantizar la circulación marítima en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la ofensiva aérea contra Irán. En ese contexto, en abril incluso deslizó la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la OTAN.

Los detalles de la encuesta

El Índice de Percepción de la Democracia, que mide la imagen de los países en una escala de -100% a +100%, mostró que la valoración neta de Estados Unidos pasó de +22% hace dos años a -16% en la actualidad. Rusia registró -11%, mientras que China obtuvo +7%.

La encuesta fue realizada por Nira Data entre el 19 de marzo y el 21 de abril sobre más de 94.000 personas en 98 países. Para el apartado específico sobre percepción internacional de países se tomó una muestra de 46.600 encuestados en 85 naciones.

El informe se conoció en la previa de la Cumbre de la Democracia de Copenhague, prevista para el 12 de mayo.