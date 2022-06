Vacaciones de Invierno 2022: 5 rutas imperdibles de Argentina 

El camino arranca en Villa La Angostura. A partir de acá, la mítica Ruta 40 se vuelve sinuosa y empieza a tener balcones: hay miradores para detenerte y contemplar los lagos Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino, Falkner, Machónico y Lacar. Son 7, pero pueden ser más de 10 si te desvías de la ruta algunos kilómetros. En San Martín de los Andes termina el viaje, pero el paisaje sigue siendo igual de encantador.

Ficha de la ruta

Kilómetros: 110.

Ruta: Nacional 40.

Tipo de ruta: 100% asfaltada.

Cuándo: todo el año.

siete lagos.jpg Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén

Ruta 76 de Sierra de la Ventana a Tornquist, Provincia de Buenos Aires

En un paisaje de sierras, arroyos, campo y pastizales bajos, que permite conocer otra Provincia de Buenos Aires. Los 49 kilómetros empiezan en la ciudad de Sierra de la Ventana. Entre sus elevaciones y quebradas, se ven iguanas de cobre y llantenes que solo viven en esta región de las llanuras.

La siguiente parada es la tranquila y silenciosa Villa Ventana, enmarcada por los arroyos Belisario y Las Piedras. Más adelante, el Parque Provincial Ernesto Tornquist tiene senderos para llegar a la cima de varios cerros, a una gruta natural, a un jardín botánico, al famoso hueco del cerro Ventana y a un piletón con una cascada. También te espera la cumbre del cerro Tres Picos: con 1.139 metros, se lo conoce como el techo de la provincia. La ruta que a simple vista parece corta, pero que se hace inmensa con cada kilómetro, termina en Tornquist, la ciudad más antigua de la comarca.

Ficha de ruta

Kilómetros: 49.

Ruta: Provincial 76.

Tipo de ruta: 100% asfaltada.

Cuándo: todo el año.

sierra de la ventana.jpg Comarca Turistica de Sierra de la Ventana y Villa Ventana.

Ruta 52 de Purmamarca a Salinas Grandes por la Cuesta de Lipán, Jujuy

Un viaje que empieza entre cardones y vicuñas. Purmamarca, en la Quebrada de Humahuaca, es uno de los pueblos más lindos de Argentina. Vas a ver que todo es digno de una foto: el maravilloso cerro de los Siete Colores, las construcciones de adobe tan norteñas, la mítica feria de artesanos y artesanas en la plaza central, el paseo de los Colorados, las noches de farolas encendidas.

Kilómetros más adelante empieza el ascenso por la Cuesta de Lipán: un camino zigzagueante, deslumbrante. Con un mirador en el Abra de Potrerillos a 4170 metros de altura, el recorrido sigue. Y baja otra vez serpenteante hasta llegar a un desierto inmenso de sal en la Puna: las Salinas Grandes. Otra postal a 3350 metros, donde el blanco del suelo contrasta con el profundo celeste del cielo.

Ficha de la ruta

Kilómetros: 66.

Ruta: Nacional 52.

Tipo de ruta: 100% asfaltada.

Cuándo: todo el año.

jujuy.jpg Carreteras Peligrosas

Ruta 41 de El Chaltén al lago del Desierto, Santa Cruz

Una ruta que nace en El Chaltén, un pueblo que crece al pie de una montaña. Que va paralela a un río, el río de las Vueltas, y por un valle cubierto por bosques milenarios de lengas y ñires surcado por arroyos, cascadas, ríos de deshielo, nieves eternas y glaciares colgantes.

Una ruta que se acerca y se aleja del cerro que te va a hipnotizar durante todo el viaje: el Fitz Roy o Chaltén. Al que vas a poder ver de frente y de costado cuando llegues a la punta sur del lago del Desierto y navegues sus aguas turquesas y alargadas. Un paisaje fascinante que se vuelve más y más verde a cada kilómetro.

Ficha de ruta

Kilómetros: 36.

Ruta: Provincial 41.

Tipo de ruta: 100% ripio.

Cuándo: de octubre a abril.

CHALTEN.jpg Tripin Argentina

Cuesta de Miranda, La Rioja

No vas a poder creer dónde estás. Porque la ruta atraviesa formaciones de hace millones de años; porque no hay un verde y un rojo, sino cientos de verdes y de rojos; porque hay acantilados, cañones, cardones, curvas, pendientes y paredones surcados por el viento y el agua, y no hay un horizonte; porque acá esa línea recta es un recuerdo: todo es ondulado, todo baja y todo sube.

El camino escénico está entre Villa Unión y Chilecito. El río Miranda acompaña cada kilómetro como un guía que marca el ritmo de un viaje para hacerse lento: contempla la naturaleza que se muestra, frena en el mirador que está a los 2 mil metros y alcanza a ver a lo lejos el imponente Cañón de Talampaya, mira el cielo para maravillarte con el sobrevuelo de algún cóndor. Ni lo dudes: estás en una de las cuestas más lindas de nuestro país.

Ficha de ruta

Kilómetros: 39.

Ruta: Nacional 40.

Tipo de ruta: 100% asfaltada.

Cuándo: todo el año.