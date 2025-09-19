SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de septiembre 2025 - 16:17

San Nicolás se convierte en la capital del jazz por dos días

Artistas de Estados Unidos, Uruguay y Argentina se presentan el 4 y 5 de octubre en espacios emblemáticos de la ciudad bonaerense.

Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, el festival tendrá cinco sedes especialmente acondicionadas.

Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, el festival tendrá cinco sedes especialmente acondicionadas.

El Festival de Jazz de San Nicolás se prepara para su primera edición los próximos 4 y 5 de octubre, con entrada libre y una programación que combina grandes figuras internacionales con talentos locales. La iniciativa busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso en el mismo escenario donde Bill Evans ofreció su histórico concierto de 1979.

Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, el festival tendrá cinco sedes especialmente acondicionadas: Teatro San Nicolás, con capacidad para 700 personas; Villa Rocca; Esquina Menchaca; Colegio de Abogados de San Nicolás; y Auditorio Casa del Acuerdo. La dirección artística está a cargo de Nico Sorín, quien destacó que la diversidad fue el criterio principal para armar la grilla.

Informate más

Artistas internacionales y nacionales

Entre los artistas internacionales se destacan The Bad Plus, cuarteto estadounidense que fusiona jazz, rock y pop; y Chris Cain & Nasta Super Band, que llevará blues de alto vuelo con el guitarrista californiano. Desde Uruguay, Hugo Fattoruso & Barrio Sur aportarán la fuerza de los tambores afrouruguayos.

El festival también incluirá a referentes nacionales como Javier Malosetti y la Experiencia científico-musical, junto a Ramiro Flores, Juan Canosa y Sergio Verdinelli; Lito Vitale Trío, ícono de la fusión argentina; y el dúo Mono Fontana y Sergio Verdinelli. Además, Mapu, trío integrado por Ramiro Flores, Hernán Jacinto y Pablo González, y artistas locales como Leo Postolovsky, Hugo Giménez y Francisco Nava completan la programación.

Un momento destacado será el Ensamble Bill Evans, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979. La formación incluye a Nico Sorín, Daniel “Pipi” Piazzolla, Abel Rogantini y Ezequiel Dutil, con invitados especiales como Carlos Michelini, Franco Luciani, Rocío Giorgi y Lucio Balduini, además de una orquesta de cuerdas.

san nicolas
La iniciativa busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso.

La iniciativa busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso.

Actividades paralelas

El festival ofrecerá también una muestra fotográfica de Pablo Astudillo, “Expresiones” del Jazz, y una exposición de luthería a cargo de Elías Cernadas y Wenceslao Lagar, sumando propuestas culturales que amplían la experiencia del encuentro.

La agenda incluye actuaciones el sábado 4 de octubre de The Bad Plus, Ensamble Bill Evans, Mono Fontana & Verdinelli, Leo Postolovsky, Yamile Burich y Hugo Giménez, mientras que el domingo 5 subirán al escenario Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti, Lito Vitale Trío, Francisco Nava, Groove Fandango y una jam final con “Colo” Silva.

El festival apunta a consolidar a San Nicolás como un centro cultural del jazz y generar un espacio de encuentro para músicos y público, rescatando la tradición y proyectando nuevas expresiones artísticas.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias