Francia y Reino Unido lideran el reconocimiento internacional de diez países al Estado palestino







Emmanuel Macron anunciará el lunes en Nueva York el reconocimiento de Palestina junto a Reino Unido y otros países, pese a la tensión con Israel.

Los 10 países que reconocerán el Estado de Palestina el próximo lunes son: Francia, Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino, según trascendió.

Francia y otros diez países más reconocerán al Estado palestino el próximo lunes, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron, dejó en claro la postura de "diez países que han decidido" proceder al "reconocimiento del Estado de Palestina".



La lista la integran "Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino", según el asesor. Por su parte, Israel se opone al reconocimiento internacional de un Estado palestino y ha dicho que el accionar de estos 10 países que se suman a la lista, recompensa al movimiento islamista armado Hamás, cuyo ataque al Estado hebreo el 7 de octubre de 2023 provocó la guerra en Gaza.

Se tensan las relaciones de Francia con Israel por el reconocimiento del Estado de Palestina Al margen de la Asamblea General de la ONU, Macron formalizará el reconocimiento francés del Estado palestino en una conferencia el lunes a las 15.00 hora local de Nueva York (19.00 GMT). Ante el inminente escenario, funcionarios israelíes han amenazado abiertamente a Francia con represalias diplomáticas y con la anexión de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, si se materializa el reconocimiento internacional. En respuesta a las amenazas de la cúpula de Israel, la presidencia francesa declaró: "Nuestro programa es positivo. No es un programa de represalias ni de contrarrepresalias. Estamos haciendo un esfuerzo de paz".

Sin embargo, "la anexión de Cisjordania es una línea roja clara", agregó el Palacio del Elíseo. "Es, evidentemente, la peor violación posible de las resoluciones de las Naciones Unidas". El reconocimiento de los 10 países se da en el medio de una terrible situación en la Franja de Gaza: la cifra de palestinos muertos supera los 65.000 tras la ofensiva de Israel. Además, el número de heridos es superior a los 165.000.

