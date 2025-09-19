Pañales a domicilio de PAMI: cada cuánto tiempo tengo que renovar la solicitud

Conocé el proceso de entrega y cómo actualizar la petición para continuar dentro de este programa.

Los afiliados al PAMI podrán obtener pañales gratuitos a domicilio gracias a la obra social.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados un programa para recibir pañales higiénicos, absorbentes y descartables a domicilio . Sin embargo, deberán estar atentos ya que la solicitud de este servicio se debe renovar cada cierto período de tiempo .

A partir de hace algunos meses, la entrega de pañales se realiza directamente en los hogares de los jubilados y pensionados. Sin embargo, en caso de encontrar un error en los datos de domicilio o se cambió de residencia, deberán notificar al organismo a través del número telefónico 138 (PAMI Escucha y Responde) o en las agencias de atención.

Los pañales a domicilio de PAMI están dirigidos a todos sus afiliados , pero para obtenerlos deberán presentar una Orden Médica Electrónica (OME) por parte se sus médicos de cabecera.

La obra social entrega hasta 90 pañales por mes , pero en caso de necesitar más, PAMI deberá evaluar la solicitud a Nivel Central .

Cómo es la entrega a domicilio

Una vez que la solicitud del afiliado para recibir los pañales fue aprobada, el proceso de entrega del pedido es el siguiente:

Apenas se realiza el pedido, este llega a los proveedores, quienes avisarán cuando el paquete esté en viaje hacia la sucursal de envíos. Una vez que llega el pedido, se arma el paquete con los pañales y se avisa al afiliado que próximamente estará en camino al domicilio. Luego, se notificará que el pedido está en camino el mismo día que llega a destino. Cualquier persona mayor de 18 años lo puede retirar. Cuando el paquete llega a destino, se enviará un mensaje o mail confirmando la llegada del pedido.

En caso de que el jubilado no se encuentre en el domicilio cuando llega el paquete, PAMI deja un aviso de que volverán a intentarlo. Pero si esta situación se repite, la institución se contactará con el afiliado para encontrar el punto de retiro más cercano.

PAMI: cada cuánto tiempo tengo que renovar la solicitud de pañales a domicilio

Los afiliados al PAMI deberán renovar su solicitud de pañales para adultos cada 6 meses. Para ello, su médico de cabecera deberá generar una nueva orden médica, mientras que los jubilados deberán presentarse a su agencia PAMI más cercana para finalizar el trámite.

Los doctores pueden realizar hasta 6 órdenes para que el afiliado pueda cubrir sus necesidades de manera prolongada.