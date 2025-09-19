El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados un programa para recibir pañales higiénicos, absorbentes y descartables a domicilio. Sin embargo, deberán estar atentos ya que la solicitud de este servicio se debe renovar cada cierto período de tiempo.
Pañales a domicilio de PAMI: cada cuánto tiempo tengo que renovar la solicitud
Conocé el proceso de entrega y cómo actualizar la petición para continuar dentro de este programa.
A partir de hace algunos meses, la entrega de pañales se realiza directamente en los hogares de los jubilados y pensionados. Sin embargo, en caso de encontrar un error en los datos de domicilio o se cambió de residencia, deberán notificar al organismo a través del número telefónico 138 (PAMI Escucha y Responde) o en las agencias de atención.
Quiénes pueden acceder a los pañales a domicilio de PAMI
Los pañales a domicilio de PAMI están dirigidos a todos sus afiliados, pero para obtenerlos deberán presentar una Orden Médica Electrónica (OME) por parte se sus médicos de cabecera.
La obra social entrega hasta 90 pañales por mes, pero en caso de necesitar más, PAMI deberá evaluar la solicitud a Nivel Central.
Cómo es la entrega a domicilio
Una vez que la solicitud del afiliado para recibir los pañales fue aprobada, el proceso de entrega del pedido es el siguiente:
- Apenas se realiza el pedido, este llega a los proveedores, quienes avisarán cuando el paquete esté en viaje hacia la sucursal de envíos.
- Una vez que llega el pedido, se arma el paquete con los pañales y se avisa al afiliado que próximamente estará en camino al domicilio.
- Luego, se notificará que el pedido está en camino el mismo día que llega a destino. Cualquier persona mayor de 18 años lo puede retirar.
- Cuando el paquete llega a destino, se enviará un mensaje o mail confirmando la llegada del pedido.
En caso de que el jubilado no se encuentre en el domicilio cuando llega el paquete, PAMI deja un aviso de que volverán a intentarlo. Pero si esta situación se repite, la institución se contactará con el afiliado para encontrar el punto de retiro más cercano.
PAMI: cada cuánto tiempo tengo que renovar la solicitud de pañales a domicilio
Los afiliados al PAMI deberán renovar su solicitud de pañales para adultos cada 6 meses. Para ello, su médico de cabecera deberá generar una nueva orden médica, mientras que los jubilados deberán presentarse a su agencia PAMI más cercana para finalizar el trámite.
Los doctores pueden realizar hasta 6 órdenes para que el afiliado pueda cubrir sus necesidades de manera prolongada.
