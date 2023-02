Día de los Solteros en Argentina: cuándo se celebra el "anti San Valentín"

soltera.jpg Pexels

Día del soltero

El Día del Soltero tiene como finalidad reivindicar el amor a uno mismo. Su objetivo es que los que se encuentran solteros no se queden sin un día para homenajear el amor y recordarles que no está mal no tener pareja. En este día la invitación es que los solteros, viudos o divorciados se hagan un autoregalo.