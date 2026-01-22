Se agudiza el conflicto en Lustramax y los trabajadores continúan con la toma de la fábrica después de 11 días

El reclamo es por 29 despidos, ya que la firma ofreció pagar indemnizaciones en cuotas y se niega a reincorporar a los empleados.

El conflicto entre los trabajadores y los representantes de la empresa Lustramax se recrudeció y sigue adelante la toma de la fábrica después de 11 días . El reclamo es por 29 despidos , ya que la firma ofreció pagar indemnizaciones en cuotas y se niega a reincorporar a los empleados. Este jueves, 6 personas más fueron echadas.

"Estuvimos en la reunión, no tuvimos respuestas de volver a nuestros puestos de trabajo, la empresa se negó y está violando la conciliación obligatoria . Volver a casa es lo que más deseamos, es muy triste lo que está pasando ", expresó Franco, delegado de la empresa, en diálogo con C5N.

Los trabajadores permanecen atrincherados en las instalaciones de la fábrica hace 11 días. "La empresa nos dijo que no va a respetar la conciliación y que estamos despedidos . Ellos quieren pagarnos la indemnización en tres cuotas, y es algo que no nos sirve. En mi caso es el único ingreso que tiene mi familia", explicó.

El delegado remarcó que el principal reclamo no es por el dinero sino que buscan tener continuidad laboral. "Lo que nos ofrecieron no nos sirve, nosotros queremos los puestos de trabajo . Tenemos la cabeza a mil, juega mucho lo psicológico y lo sentimental. Hace 9 días que estamos acá, extrañamos mucho a nuestras familias y estamos cansados de estar encerrados", enfatizó.

"También estamos pidiendo la obra social, que adeudan 4 meses ; el aguinaldo y parte del bono pactado", resaltó.

Por último, señaló que, pese al desgaste, la decisión es continuar con la medida de fuerza: "Por ahora la situación se mantiene igual y tenemos que hablar con los chicos porque esto es duro. Todo lo que estamos haciendo es por nuestra familia, estamos pidiendo lo que nos corresponde que son nuestros derechos".

La situación de Lustramax

El conflicto en la empresa de productos descartable comenzó tras el despido de 29 trabajadores -ahora ya son 35-, entre ellos los delegados y el reclamo por el pago de salarios, aguinaldos y bonos adeudados. La situación derivó en protestas y cortes de tránsito, incluido un bloqueo total de la autopista Panamericana a la altura del peaje Pilar, en plena hora pico.

Lustramax es una fábrica dedicada a la distribución de papelería, artículos descartables y productos de limpieza e higiene. Su planta está ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Aunque la empresa justificó los despidos en el marco de un Proceso Preventivo de Crisis, los trabajadores advirtieron que la actividad se desarrolla con normalidad. "Los camiones salen, los fletes salen, la mercadería se distribuye. No hay crisis", sostuvo Leandro, delegado de la planta.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la Conciliación Obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los empleados despedidos, además de retrotraer la situación laboral al 9 de enero de 2026. La empresa rechazó la resolución y anticipó que no acatará la medida.