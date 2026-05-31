ANSES confirmó un aumento para las PNC en junio 2026

Las Pensiones No Contributivas tendrán un aumento en junio, recibirán el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo.

Los titulares de PNC, van a cobrar el aumento, bono extraordinario y aguinaldo durante junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos valores que recibirán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) durante junio de 2026. El incremento va a ser del 2,58% , porcentaje que surge de la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

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Sin embargo, el aumento no llegará solo. Durante junio, los beneficiarios también cobrarán el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año, lo que va a convertir al mes en uno de los períodos con mayores ingresos para jubilados y pensionados.

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y que no cuentan con los aportes necesarios, para acceder a una jubilación ordinaria dentro del sistema previsional argentino.

Actualmente existen distintas categorías administradas por ANSES y entre ellas están:

Pensiones No Contributivas por invalidez

Pensiones por vejez

Pensiones para madres de siete hijos

Prestaciones para personas con VIH y/o Hepatitis B y C

En la mayoría de los casos, estas prestaciones son equivalentes al 70% de una jubilación mínima, debido a que sus beneficiarios no realizaron los aportes previsionales suficientes durante su vida laboral. Por ese motivo, los montos suelen estar por debajo de los haberes jubilatorios tradicionales. La excepción es la pensión destinada a madres de siete hijos, que percibe el mismo valor que una jubilación mínima.

Según datos oficiales, actualmente hay alrededor de un millón y medio de personas cobran alguna de las Pensiones No Contributivas en Argentina, siendo las pensiones por invalidez las más numerosas dentro del sistema.

oficina anses 1

Monto de las PNC de ANSES en junio de 2026

ANSES informó que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez van a pasar a tener un haber mensual de $282.322,60, luego de la actualización del 2,58%. A este monto se le va a sumar el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene vigente para jubilados con haberes mínimos, titulares de PUAM y beneficiarios de PNC. Además, junio incluye el pago del medio aguinaldo, estimado en $141.161,30 para quienes cobran estas prestaciones.

Con la suma de todos estos conceptos, quienes perciben una PNC recibirán aproximadamente $493.483,90 durante junio de 2026. Según confirmó el organismo previsional, el bono será acreditado automáticamente junto con el haber mensual, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional para cobrarlo.

ANSES también confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En el caso de la jubilación mínima, el ingreso total ascenderá a $674.976,99 entre haber mensual, bono y aguinaldo. Por su parte, quienes reciben la PUAM van a percibir un total de $553.981,59 durante junio.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Cuándo cobran las PNC en junio 2026

ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a junio para las Pensiones No Contributivas. Como normalmente, el organismo previsional organizó las fechas de cobro según la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma va a ser el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Durante esas fechas se acreditará tanto el aumento del 2,58%, como el bono extraordinario y el medio aguinaldo. El organismo previsional recordó que todos los pagos se van a realizar de forma automática y que no es necesario realizar ningún tipo de trámite extra para acceder a los incrementos y beneficios confirmados para el mes de junio.