ANSES: por qué es tan importante la Clave de Seguridad Social y qué se puede hacer con ella

La Clave de la Seguridad Social se volvió clave para realizar gestiones en la aplicación oficial, sin ir a una oficina. Conocé para qué sirve y los pasos para generaarla desde tu casa.

Con unos simples pasos vas a poder generar la clave y a trámites y consultas digitales de manera rápida y segura.

La Clave de la Seguridad Social es una herramienta clave para millones de personas que realizan trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). En la actualidad, donde cada vez más gestiones se hacen directamente de forma online, tener esta clave permite acceder a servicios, consultar información previsional y resolver trámites sin necesidad de acercarse a una oficina.

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El organismo previsional recordó recientemente que esta herramienta es imprescindible para ingresar a mi ANSES y a la modalidad de Atención Virtual y plataformas, desde las cuales los usuarios pueden entrar desde una computadora o teléfono celular de manera gratuita, rápida y segura.

Actualmente, gran parte de las consultas vinculadas a jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales requieren contar con esta credencial digital. Por eso, ANSES insiste en la importancia de generar la clave y mantener actualizados los datos personales.

La Clave de la Seguridad Social es como una contraseña personal que permite verificar la identidad de cada usuario dentro de los sistemas digitales de ANSES. Con ella, se puede acceder a información sensible relacionada con:

aportes laborales

haberes previsionales

beneficios sociales

Además, evita la necesidad de realizar muchos trámites de forma presencial, algo que se volvió importante en los últimos años debido al aumento de la atención virtual. Con esta clave, los jubilados y pensionados pueden:

consultar la fecha y lugar de cobro de sus haberes

cambiar la entidad bancaria donde reciben el dinero

verificar el estado de expedientes

modificar su obra social

También permite a los trabajadores revisar sus aportes registrados a través de la Historia Laboral y obtener documentación oficial, como la Certificación de Servicios o el Reconocimiento de Servicios.

En el caso de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo, la clave sirve para consultar fechas de cobro, elegir medios de pago y hacer distintas actualizaciones vinculadas a las prestaciones. Incluso permite cargar y modificar datos de contacto.

ANSES computadora

Cómo crear la Clave de Seguridad Social

ANSES explicó que el trámite puede realizarse completamente online desde una computadora o celular, sin necesidad de acudir a una oficina. Estos son los pasos:

ingresar a mi ANSES desde el sitio oficial del organismo o desde la aplicación móvil. Ahí va a aparecer la opción “Creá tu clave” después de eso el sistema les va a solicitar el número de CUIL y de trámite que figura en el DNI. Después de validar la identidad mediante preguntas de seguridad, el usuario puede elegir una contraseña personal. ANSES recomienda utilizar una clave segura pero fácil de recordar y aceptar las políticas de seguridad antes de finalizar el trámite una vez habilitada, la persona ya puede usar todos los servicios digitales disponibles

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El organismo aclaró que esta modalidad permite generar únicamente una clave de nivel 2, suficiente para la mayoría de los trámites habituales. Sin embargo, para acceder a aplicaciones corporativas o realizar gestiones específicas se necesita de una clave de nivel 3, que solo puede tramitarse de forma presencial en oficinas del organismo.

ANSES también tiene en cuenta situaciones especiales, donde las personas no pueden ir personalmente a una oficina. Las personas que se encuentran imposibilitadas físicamente o residen en el exterior, pueden designar un apoderado mediante una Carta Poder certificada junto con una copia del DNI.

La documentación puede ser certificada por organismos previsionales, autoridades judiciales, policiales o consulares, escribanos públicos y también por responsables de hospitales o instituciones donde se encuentre internada la persona titular.

En caso de quienes viven fuera del país y no poseen apoderado, existe un procedimiento especial mediante consulados argentinos o el Sistema Simplificado de Apostillas.