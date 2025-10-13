El divertido cruce en redes de Lionel Messi y Charly García que sorprendió a todos

El músico subió una historia a su cuenta de Instagram con una foto del capitán de la Selección Argentina promocionando su nuevo material junto a Sting.

Los caminos de Charly García y Messi se volvieron a encontrar, pero esta vez en las redes sociales.

Charly García volvió a encender las redes sociales. Y esta vez no lo hizo solo, ni estuvo acompañado de Sting , su nuevo aliado musical, sino que fue con Lionel Messi . La imagen, obviamente, no pasó desapercibida y generó una fuerte repercusión en las redes.

Es que la última vez que el astro del fútbol jugó en el Monumental, por la fecha de eliminatorias, recibió la visita del músico quien no sólo le regaló el vinilo de su último disco, La Lógica del Escorpión, sino que ahora también se sabe que le dejó un sticker con una particular frase en inglés , para promocionar su nuevo tema.

Charly y Sting reversionaron “In The City That Never Sleeps” —tema que García había incluido en Kill Gil (2010)— para transformarlo en “In the City” , una pieza que une rasgos del rock urbano porteño y la sensibilidad cosmopolita de Nueva York. La versión actual incorpora arreglos que recuerdan al jazz y al pop melódico, y contó con la participación de músicos que trabajaron con ambos artistas.

El video oficial, dirigido por Belén Asad, alterna tomas de Charly al piano en espacios cerrados con escenas de Sting recorriendo avenidas emblemáticas en un taxi amarillo; hay además planos de subte y calles porteñas que refuerzan la idea de un diálogo entre ciudades. Entre los nombres técnicos, aparece Dominic Miller en guitarras y Ted Jensen en la masterización —detalles que hablan del nivel profesional de la producción. Un combo de lujo , para decirlo sin vueltas.

A nivel artístico, la canción se percibe como un gesto de encuentro: reutiliza motivos ya conocidos de la discografía de García pero los somete a la voz y la presencia de Sting, generando texturas nuevas. No todos los oyentes reaccionarán igual: habrá quienes lo celebren por la mezcla de universos y quienes prefieran las versiones originales; ambas reacciones son válidas y muestran la complejidad de intervenir piezas con carga histórica.

La foto de Messi con un guiño a Charly García

La imagen que difundió Charly muestra a Messi sonriendo y sosteniendo el vinilo de La Lógica del Escorpión y en la otra mano el sticker que dice: "I'm doing it my way" (Lo estoy haciendo a mí manera), una de las frases que forma parte de la letra de "In the city". Incluso, al final se puede ver escrito el nombre de Sting.

Esto demuestra que Messi estaba al tanto de la nueva música que iba a lanzar Charly junto al cantante inglés, mucho tiempo antes de su anuncio y estreno.