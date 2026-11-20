Algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires tendrán una buena noticia antes de terminar noviembre, con una jornada libre en plena semana.

El calendario de feriados trae una nueva oportunidad de descanso para algunas localidades bonaerenses.

Llegando a los últimos días de noviembre , es normal que tanto trabajadores como estudiantes miren de reojo el calendario de feriados para saber cuándo podrán disfrutar de un nuevo descanso . Aunque no todas las fechas tienen alcance nacional, las celebraciones de algunos municipios y localidades también pueden traer buenas noticias para sus habitantes.

En esta ocasión, varios rincones de la provincia de Buenos Aires tendrán un motivo especial para festejar. Sus vecinos podrán aprovechar una jornada libre en plena semana, aunque el beneficio no será para todos.

El próximo miércoles 25 de noviembre de 2026 , tres lugares de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada especial por sus respectivos aniversarios. Se trata de Olavarría, Presidente Perón y Dennehy , que contarán con un descanso de alcance local.

Tres lugares de la provincia de Buenos Aires celebrarán sus aniversarios durante los últimos días de noviembre, dándole un descanso a muchos afortunados.

En el caso de Olavarría , se celebrarán los 159 años de su fundación, ocurrida en 1867. Por su parte, Presidente Perón cumplirá 33 años desde la creación del partido, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1993.

A ellos se suma Dennehy , una pequeña localidad perteneciente al municipio de Nueve de Julio, que también conmemora su aniversario de fundación. Sin embargo, en este último caso, el asueto para la administración municipal se trasladó al viernes 27 de noviembre.

Cómo funcionarán los servicios públicos

Durante estas jornadas, las dependencias de la administración pública alcanzadas por el asueto permanecerán cerradas, sin atención habitual en las oficinas municipales y provinciales correspondientes. Las sucursales locales del Banco Provincia también estarán comprendidas en la medida.

De todas maneras, los servicios esenciales y las guardias de emergencia seguirán funcionando para garantizar la atención de los vecinos. En Olavarría, por ejemplo, la Municipalidad ya confirmó que mantendrá estas prestaciones durante el aniversario de la ciudad.

En cuanto al comercio, la industria y las demás actividades privadas, el descanso será optativo. Esto significa que cada empleador podrá decidir si sus trabajadores cumplen con su jornada habitual o tienen el día libre.

El calendario de diciembre todavía tiene varios días de descanso para aprovechar antes de que termine el año. Freepik

Próximos feriados en el calendario 2026

El año todavía tiene algunas fechas importantes por delante. La más cercana será el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres días en todo el país.

Diciembre también traerá buenas noticias para quienes estén pensando en descansar. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, lo que permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos a quienes tengan libre el lunes.

Por último, el viernes 25 de diciembre será Navidad, el último feriado nacional de 2026. Al caer justo antes del fin de semana, también permitirá cerrar el año con tres días consecutivos de descanso.