La normativa vigente establece cómo funcionará el cronograma de fin de año y qué alternativas tendrán los trabajadores para organizar sus descansos.

El calendario de diciembre vuelve a generar consultas entre los argentinos que buscan organizar sus días de descanso.

La llegada del último mes del año despierta expectativas entre quienes buscan organizar una escapada , aprovechar los días de descanso o reunirse con familiares antes de las celebraciones. En ese contexto, el calendario de feriados vuelve a ocupar un lugar central, especialmente por una fecha que genera consultas cada vez que coincide con un día de semana.

El Gobierno de Javier Milei mantiene vigente el esquema establecido por la legislación nacional y las modificaciones incorporadas mediante el Decreto 614/2025. La medida introdujo precisiones sobre el traslado de determinados feriados, aunque no habilita cambios automáticos para todas las jornadas festivas.

El Decreto 614/2025 fue firmado por Javier Milei el 27 de agosto de 2025. Su objetivo fue establecer un criterio para los feriados nacionales trasladables que coincidan con sábados o domingos.

Hasta ese momento, la Ley 27.399 contemplaba el traslado de determinados feriados trasladables cuando coincidían con días martes, miércoles, jueves o viernes. La normativa establecía que los que cayeran martes o miércoles debían pasar al lunes anterior, mientras que aquellos que coincidieran con jueves o viernes se trasladaban al lunes siguiente.

Con el nuevo decreto, el Poder Ejecutivo incorporó una disposición para los feriados trasladables que coincidan con el fin de semana. En esos casos, podrán pasar al lunes inmediato posterior o al último viernes anterior , según lo determine la autoridad de aplicación.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental que conviene tener presente: el decreto no modifica los feriados inamovibles. Esto significa que las fechas que tienen esa condición por ley mantienen su jornada original, independientemente del día de la semana en el que caigan.

Ese es justamente el caso del 8 de diciembre. La fecha dedicada a la Inmaculada Concepción de María integra el listado de feriados nacionales inamovibles de la Ley 27.399. Por esa razón, no corresponde trasladarla al lunes 7 ni al viernes anterior.

La medida de Milei tampoco implica que todos los feriados puedan cambiarse de fecha por decisión administrativa. Cada modificación debe ajustarse a las categorías y condiciones previstas en la legislación.

¿Planificás una escapada? Cómo quedó conformado el último mes del año

Diciembre de 2026 tendrá dos feriados nacionales inamovibles y una jornada no laborable con fines turísticos. La combinación permitirá organizar dos períodos de descanso, uno de cuatro días y otro de tres, aunque hay una diferencia importante entre ambos. El cronograma oficial quedó conformado de la siguiente manera:

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

día no laborable con fines turísticos martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible

Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible

Javier Milei firmó una normativa que introdujo cambios en los criterios para modificar determinadas fechas del cronograma nacional. Freepik

La primera oportunidad para organizar un viaje será durante el fin de semana del 5 al 8 de diciembre. Como el lunes 7 fue declarado día no laborable y el martes 8 es feriado nacional, se conformará un período de cuatro jornadas consecutivas para quienes puedan disponer de ambas fechas.

Este esquema puede resultar especialmente atractivo para el turismo interno. Destinos de la Costa Atlántica, las sierras de Córdoba, Mendoza y distintos puntos de la Patagonia suelen recibir visitantes durante los períodos de descanso extendidos. Para quienes tengan pensado salir de su ciudad, anticipar reservas y traslados puede ser una buena decisión.

La segunda alternativa llegará con Navidad. El 25 de diciembre caerá viernes y, al tratarse de un feriado inamovible, dará lugar a un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 27. En este caso, el descanso tendrá tres días consecutivos: viernes, sábado y domingo. Es una oportunidad para quienes prefieren hacer viajes cortos, visitar familiares o disfrutar de actividades recreativas sin alejarse demasiado de sus hogares.

Un detalle que conviene tener en cuenta es que el 24 de diciembre no es feriado nacional. Se trata de Nochebuena, una jornada en la que muchas empresas y organismos pueden establecer horarios especiales, pero eso no significa que exista un descanso obligatorio para todos los trabajadores.

Qué dice la ley vigente sobre las fechas que caen entre semana

Para entender por qué el 8 de diciembre no cambia de fecha, hay que remitirse a la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables en Argentina. La legislación diferencia dos categorías principales: los feriados inamovibles y los trasladables. Los primeros conservan su fecha, mientras que los segundos pueden modificarse bajo las condiciones previstas en la propia norma.

Entre los feriados inamovibles se encuentran Año Nuevo, Carnaval, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Día del Trabajo, la Revolución de Mayo, el Día de la Independencia, la Inmaculada Concepción y Navidad, entre otros.

En cambio, el listado de trasladables incluye fechas como el Día de la Soberanía Nacional, el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El artículo 6 de la ley establece que los feriados trasladables que coincidan con martes o miércoles pasan al lunes anterior, mientras que aquellos que caigan jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

A esa disposición se sumó el Decreto 614/2025, que incorporó la posibilidad de modificar las fechas cuando coincidan con sábado o domingo. Por otra parte, el artículo 7 de la Ley 27.399 permite que el Poder Ejecutivo establezca hasta tres días al año destinados a promover el turismo, que deben coincidir con lunes o viernes. Es bajo esta facultad que se determinan las jornadas no laborables con fines turísticos.

La distinción también tiene consecuencias laborales. Un feriado nacional y un día no laborable no son equivalentes: durante los feriados rigen las normas de descanso y remuneración correspondientes a esa categoría, mientras que en los días no laborables la decisión de otorgar descanso, en el ámbito privado, queda en manos del empleador.