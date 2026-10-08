Nuevo feriado el viernes 9 de octubre: qué municipio del AMBA tendrá un fin de semana largo de 4 días + Agregar ámbito en









La medida alcanza a un distrito bonaerense que movió su aniversario y tendrá cambios en clases, bancos y dependencias municipales.

Un municipio bonaerense tendrá una jornada especial que modificará la actividad habitual antes del fin de semana largo. Magnific

El próximo fin de semana largo va a tener una extensión especial para un grupo de vecinos bonaerenses. A pesar de que gran parte del país se va a mantener como siempre, en un municipio de la provincia las actividades se van a interrumpir desde el viernes por un feriado único.

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La decisión va a permitir que esa fecha se combine con el sábado, el domingo y el feriado nacional del lunes 12 de octubre. De esta manera, algunos afortunados van a poder disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad habitual.

Escobar trasladó las celebraciones por su aniversario y el asueto administrativo al viernes 9 de octubre. Magnific Cuál es el municipio de Buenos Aires que suma un día extra de descanso El beneficio alcanzará a los vecinos de Escobar, donde el viernes 9 de octubre habrá asueto administrativo por el aniversario del partido. La fecha se combinará con el fin de semana y el feriado nacional del lunes 12 de octubre, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días para quienes estén alcanzados por la medida.

Durante esa fecha permanecerán cerradas las dependencias municipales y tampoco habrá clases en las escuelas públicas y privadas del distrito. Además, según la información difundida sobre el cronograma local, el Banco Provincia permanecerá cerrado, por lo que las operaciones que requieran atención presencial van a tener que postergarse.

Durante la jornada no habrá clases y permanecerán cerradas las dependencias municipales y el Banco Provincia. Magnific Por qué se decretó feriado el viernes 9 de octubre en Escobar El 8 de octubre se cumplen 67 años de la creación del partido de Escobar, pero este año las autoridades resolvieron pasar las celebraciones y el asueto administrativo al viernes 9. La medida va a permitir extender el descanso hasta el lunes y coincidirá además con uno de los eventos tradicionales más importantes de la zona, la Fiesta Nacional de la Flor.

Durante el viernes, los residentes de Escobar podrán ingresar de manera gratuita al predio de la celebración. Para hacerlo, deberán presentar en la boletería un DNI que acredite domicilio en el distrito. La Fiesta Nacional de la Flor va a continuar hasta el 12 de octubre y reúne exposiciones, propuestas gastronómicas y distintas actividades de floricultura. Las guardias de salud, la recolección de residuos y los canales bancarios digitales funcionarán con normalidad. Freepik Qué servicios y trámites estarán suspendidos durante la jornada El viernes 9 habrá cambios en distintos servicios del distrito. Entre las actividades que quedarán suspendidas se encuentran: atención en dependencias municipales

clases en escuelas públicas y privadas

operaciones presenciales en sucursales del Banco Provincia

trámites bancarios por ventanilla que no puedan hacerse de manera digital En cambio, los cajeros automáticos y los canales electrónicos seguirán disponibles para las operaciones habituales. También funcionarán con normalidad las guardias de 24 horas de las Unidades de Diagnóstico Precoz, el Polo Sanitario Dr. Horacio Canesi y los CAPS Juan Carlos Selles, Dra. Marta Velazco y Juana Azurduy. La recolección de residuos y ramas tampoco tendrá modificaciones y mantendrá su frecuencia habitual durante toda la jornada.

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