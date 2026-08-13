Anthropic analiza desembolsar u$s6.000 millones por una startup de IA que mejora el rendimiento de los chips

Se trata de la empresa israelí Decart, que desarrolla modelos capaces de simular el mundo físico. Además, también elabora tecnología para mejorar la eficiencia de los chips usados para entrenar inteligencia artificial.

Amodei apunta a Decart y busca sumar un aliado para mejorar el rendimiento de los chips.

Anthropic analiza la compra de la startup de inteligencia artificial Decart AI por unos u$s6.000 millones , según personas familiarizadas con las conversaciones. De concretarse, sería el mayor desembolso en la historia de la compañía liderada por Dario Amodei.

¿Por qué el interés? Decart es una startup israelí que se dedica al desarrollo de los llamados modelos de mundo , sistemas diseñados para simular el comportamiento del mundo físico . También creó software capaz de reducir el costo del entrenamiento de modelos de IA al mejorar la eficiencia con la que funcionan los chips .

El escenario global comienza a reflejar una creciente tensión por el abastecimiento de semiconductores y el incremento de costos de la cadena de suministros que exige la actual carrera por el desarrollo de la IA. Así, la startup última tecnología podría permitirle a Anthropic aprovechar mejor su infraestructura informática actual frente al aumento de la demanda. La compañía viene destinando grandes sumas a capacidad de cómputo para desarrollar nuevos productos y atender a sus clientes.

La posible operación con Anthropic se produce mientras las grandes compañías de inteligencia artificial incrementan sus inversiones en infraestructura. OpenAI y Anthropic se comprometieron a destinar decenas, e incluso cientos, de miles de millones de dólares a centros de datos equipados con chips de alto costo. Para cubrir sus crecientes necesidades de capacidad informática, además, dependen cada vez más de hardware de distintos proveedores.

De concretarse, sería la mayor inversión en la historia de Anthropic.

Estos desembolsos son considerados necesarios para desarrollar y sostener modelos de inteligencia artificial de vanguardia, aunque también pueden representar una presión adicional para las startups del sector que se preparan para debutar en Wall Street durante los próximos meses.

Por otro lado, los modelos de mundo desarrollados por Decart apuntan a diferentes aplicaciones empresariales, entre ellas la conducción autónoma y el comercio electrónico. Uno de sus productos es Lucy, un modelo capaz de recibir un video en vivo de una persona y generar, en tiempo real, una grabación en alta resolución que simula cómo se vería esa persona probándose una prenda o un bolso.

La tecnología busca resolver una dificultad histórica para el comercio electrónico de moda: representar de manera realista el comportamiento de las telas. eBay es otro de los gigantes que ya invirtió en Decart y utiliza sus servicios como cliente.

La capacidad de la startup para modificar transmisiones de video en vivo mediante inteligencia artificial demuestra, según una de las fuentes, la calidad de su equipo de infraestructura. Por el momento, Anthropic y Decart declinaron hacer comentarios sobre las negociaciones.

Decart ya fue valuada en casi u$s4.000 millones

La startup informó en mayo que había conseguido u$s300 millones en una ronda de financiamiento liderada por Radical Ventures. También participaron Nvidia Corp., Atreides Management, Valor Equity Partners y Adobe Ventures.

En la operación volvieron a invertir accionistas anteriores como Sequoia Capital, Benchmark y Zeev Ventures. La ronda valuó a Decart en casi u$s4.000 millones, según informó The Wall Street Journal, frente a los u$s3.100 millones que alcanzaba su valoración en agosto de 2025.

Decart fue fundada en 2023 por los ingenieros israelíes Dean y Orian Leitersdorf, hermanos, y Moshe Shalev. Desde entonces, las conversaciones con Anthropic no son el primer rumor de adquisición que involucra a Decart.

El medio israelí de negocios Calcalistech informó que la startup también había mantenido conversaciones para ser adquirida por SpaceX. Sin embargo, el CEO de la empresa, Elon Musk, calificó ese reporte de "noticia falsa" en su plataforma X.