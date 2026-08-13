Camila se despide de los escenarios con dos shows en Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volverán a reunirse con sus fans argentinos para dos shows cargados de nostalgia y grandes éxitos: el 15 de octubre en el Movistar Arena y el 17 de octubre en Quality Arena.

La banda mexicana se despide de los escenarios.

Después de dos décadas de historia, millones de discos vendidos, reconocimientos, giras internacionales y canciones que se convirtieron en clásicos del pop en español, Camila se prepara para cerrar una etapa con su ADIÓS World Tour.

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La banda mexicana, integrada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, llegará a la Argentina para presentarse el 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 17 de octubre en Quality Arena de Córdoba.

La gira representa un nuevo encuentro entre los tres integrantes y sus seguidores, luego del regreso de la formación original en 2023. A lo largo de estos años, Camila construyó un repertorio que acompañó diferentes momentos de la vida de varias generaciones, con canciones como "Todo cambió", "Mientes", "De qué me sirve la vida", "Bésame", "Coleccionista de canciones" y "Aléjate de mí", entre muchas otras.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Camila en el Movistar Arena La preventa exclusiva para clientes Galicia comenzará el viernes 14 de agosto a las 10 horas, mientras que la venta general se habilitará ese mismo día a partir de las 16 horas. Ambas instancias a través de www.movistararena.com.ar

View this post on Instagram Un regreso que se convirtió en despedida En 2023, la formación original de Camila volvió a compartir escenario después de varios años. El REGRESA TOUR llevó a Domm, Hurtado y Samo por distintos países y ciudades, incluyendo México, Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Estados Unidos, España e Italia.

La gira se transformó en una celebración de la historia del grupo y permitió que miles de fanáticos volvieran a cantar junto a sus tres integrantes originales. Ahora, dos años después de aquel regreso, llega el momento de ADIÓS World Tour, una gira que busca convertir cada presentación en un encuentro especial con quienes acompañaron a Camila desde sus comienzos.

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