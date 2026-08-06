El Gobierno lanzó la convocatoria para seleccionar los libros escolares de primaria que se usarán en todo el país + Agregar ámbito en









La Secretaría de Educación aprobó las bases del proceso de selección de manuales de Lengua y Matemática para primero, segundo ciclo y séptimo grado, en el marco del programa Libros para Aprender

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, oficializó este jueves en el Boletín Oficial las bases para la selección de libros escolares destinados a los estudiantes de primer y segundo ciclo, y séptimo grado del nivel primario. La medida, plasmada en la Resolución 476/2026 y firmada por el secretario Carlos Torrendell, se enmarca en el programa "Libros para Aprender" y alcanza a las asignaturas de Lengua/Prácticas del Lenguaje y Matemática.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según se explicó en los considerandos de la norma, el proceso busca garantizar "transparencia, publicidad y concurrencia", al permitir que participen todas las empresas editoriales y personas físicas del país que deseen presentar sus títulos. La convocatoria se apoya en los lineamientos de la Ley de Educación Nacional, que establece entre los objetivos de la política educativa la igualdad de oportunidades y la provisión de recursos pedagógicos a los sectores más desfavorecidos.

Capital Humano aprobó las bases para seleccionar los libros del Plan Libros para Aprender El mecanismo de selección contempla varias etapas. En primer lugar, las editoriales deberán presentar sus muestras físicas y digitales ante la cartera educativa, dentro de un plazo de diez días hábiles desde la publicación de las bases. Cada participante podrá postular hasta dos títulos por asignatura y año de estudio, acompañados obligatoriamente de una guía de orientación docente.

Posteriormente intervendrá la Comisión Asesora Nacional (CAN), integrada por especialistas designados por las autoridades educativas de las veinticuatro jurisdicciones del país, que evaluará cada obra y emitirá un dictamen que podrá calificarlas como recomendadas, no recomendadas o descalificadas. Los títulos que no cumplan con los requisitos básicos, como contar con ISBN, respetar el uso del mapa bicontinental conforme a la Ley 26.651 o estar editados en español argentino con el sistema monetario local, quedarán automáticamente descalificados.

A partir del listado de obras recomendadas, cada jurisdicción realizará su propia selección según sus diseños curriculares, y finalmente serán las autoridades de cada escuela las que elijan, entre esas opciones, un título titular y otro suplente por asignatura y grado. El proceso concluye con un acto administrativo de la Secretaría de Educación que aprobará el listado definitivo de libros que podrán adquirirse, con una vigencia de treinta meses.

Entre los criterios pedagógicos que la CAN deberá considerar figuran la pertinencia con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, la actualización de contenidos, la ausencia de errores conceptuales u ortográficos, y la "neutralidad política e ideológica de los materiales". Las bases también exigen que los especialistas jurisdiccionales declaren no haber tenido vínculos contractuales con las editoriales participantes en los últimos tres años, y prevén un mecanismo de observaciones para cuestionar su idoneidad. La resolución establece además que solo se aceptarán ediciones o reediciones realizadas a partir del 1° de enero de 2024, y que no se admitirán libros de ejercitación de grafismos, materiales didácticos ni ediciones especiales confeccionadas específicamente para el organismo.