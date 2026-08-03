Paro docente: CTERA denunció "presiones" del Gobierno y crece la tensión por los controles en las escuelas

La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, cuestionó los operativos oficiales para relevar la asistencia de maestros. Aseguró que hoy el país tiene "la menor inversión educativa en los últimos 30 años".

La titular de CTERA, Sonia Alesso, afirmó que el paro tiene un fuerte acatamiento y cuestionó los operativos oficiales para controlar la asistencia docente. Además, acusó al Gobierno de negarse a discutir salarios e inversión educativa.

La jornada de paro docente nacional convocada por los gremios quedó atravesada por una fuerte disputa entre los sindicatos y el Gobierno, que desplegó controles para relevar el nivel de adhesión en las escuelas y cuestionó la medida de fuerza. La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso , aseguró que la protesta tuvo un alto nivel de acatamiento y denunció una escalada de presión oficial sobre los trabajadores de la educación.

“El Gobierno presiona a los docentes de una forma que nunca habíamos visto” , afirmó este lunes en Gelatina. La dirigente gremial sostuvo que la administración nacional busca desalentar la participación en la huelga mediante mecanismos de seguimiento de la asistencia. “Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical. Vamos a llevar adelante acciones legales a nivel nacional e internacional” , afirmó.

Desde el Gobierno avanzaron con relevamientos en los establecimientos educativos para conocer el impacto de la medida de fuerza. La estrategia oficial apunta a contar con información sobre la cantidad de docentes que se presentaron a trabajar y diferenciar entre ausentismo, adhesión al paro y otras situaciones administrativas.

Los gremios cuestionaron esos controles y advirtieron que pueden funcionar como una herramienta de intimidación hacia los docentes que deciden adherir a la protesta. Para CTERA, la medida forma parte de una política más amplia de “hostigamiento” contra la organización sindical.

“El gobierno no quiere discutir mejoras salariales, ni inversión educativa”, sostuvo Alesso, quien reclamó la reapertura de la discusión paritaria nacional.

Mientras el Gobierno releva la asistencia en las escuelas para medir el impacto de la huelga, CTERA denunció intimidaciones hacia los docentes. Sonia Alesso afirmó que el conflicto escala por la falta de convocatoria a la paritaria nacional. 0221

Reclamo salarial y crítica al financiamiento educativo

La titular de CTERA aseguró que desde el inicio del ciclo lectivo hubo reuniones con las autoridades educativas, pero que el diálogo quedó interrumpido. “Desde el inicio del ciclo lectivo el gobierno ha llamado a tres reuniones paritarias y la cuarta pasó a un cuarto intermedio y todavía estamos esperando su reactivación”, explicó.

Además, afirmó que el gremio intimó a la Secretaría de Educación para retomar la negociación, aunque no obtuvo respuesta.

En paralelo, Alesso cuestionó el nivel de recursos destinados al sistema educativo y afirmó que el presupuesto nacional atraviesa una fuerte subejecución. “Es la menor inversión educativa en los últimos 30 años. Estamos peor que en los años 90”, sostuvo.

La dirigente también hizo hincapié en la situación económica de los trabajadores del sector. “El endeudamiento de las y los docentes es realmente brutal, tenemos compañeros que no pueden pagar los servicios o el alquiler”, señaló.

Un conflicto que escala

El paro docente se convirtió en un nuevo punto de tensión entre el Gobierno y los sindicatos estatales, en medio de la discusión por el financiamiento de la educación pública, los salarios y el rol del Estado en el sistema educativo.

Alesso cuestionó la política educativa de la gestión de Javier Milei y afirmó que desde su llegada al poder no hubo avances en infraestructura escolar. “Este gobierno desde su asunción no construyó una escuela y lo único que ha hecho es desfinanciar al sistema educativo”, afirmó.

Mientras el oficialismo busca mostrar que la medida de fuerza tuvo un impacto limitado y garantizar la continuidad de las clases, los gremios anticiparon que continuarán con las protestas si no reciben respuestas a sus reclamos salariales y presupuestarios.