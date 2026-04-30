Feriado del 1 de mayo: cómo se paga si trabajo en el Día del Trabajador

Qué dice la normativa sobre el pago en feriados y qué cambia para quienes deben cumplir tareas ese día.

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador y la fecha vuelve a poner sobre la mesa una duda bastante común: qué pasa con el salario si toca trabajar en feriado . Mientras muchos aprovechan el descanso, hay sectores donde la actividad no se detiene.

En Argentina, la legislación laboral establece reglas claras para estas fechas, aunque en la práctica aparecen matices según el rubro, el convenio colectivo y la modalidad de contratación. No es lo mismo un empleado mensualizado que uno jornalizado, ni tampoco todos los sectores manejan idénticos esquemas.

A eso se suma otro factor que es la organización de los fines de semana largos, que muchas veces genera confusión sobre si el feriado se mueve o no. En este caso, el Día del Trabajador mantiene su fecha original, lo que impacta directamente en cómo se liquida el salario.

1 de mayo, Día del Trabajador

El 1 de mayo es un feriado nacional inamovible en Argentina. Se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una fecha ligada a las luchas obreras de fines del siglo XIX y que en el país tiene fuerte peso simbólico y político.

A diferencia de otros feriados trasladables, este no se corre de día, incluso si cae en medio de la semana. Eso significa que cualquier esquema de descanso o trabajo se organiza en torno a esa jornada puntual.

En la práctica, muchas actividades paran o reducen su ritmo. Sin embargo, hay sectores como salud, transporte, gastronomía, seguridad o comercio en zonas turísticas, donde el trabajo sigue. También influye el tipo de vínculo laboral. Quienes están bajo convenios colectivos suelen tener reglas más específicas, mientras que en trabajos informales o no registrados la situación puede ser más difusa.

Calendario Feriados Freepik Freepik

Cómo se paga si trabajo un feriado

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se pagan de una manera particular. Si el trabajador no presta servicios, cobra el día como si lo hubiera trabajado, sin ningún descuento. Ahora bien, si le toca trabajar, corresponde abonar el doble de una jornada habitual. Es decir, se suma un recargo del 100% sobre el salario diario.

Por ejemplo, si una persona cobra $20.000 por día, al trabajar un feriado debería percibir $40.000 por esa jornada. Este criterio aplica tanto para empleados mensualizados como para quienes cobran por día, aunque la forma de cálculo puede variar levemente según el caso.

En el caso de empleados mensualizados, el feriado ya está incluido dentro del sueldo. Si trabajan, se agrega un monto adicional equivalente a un día más. En cambio, para quienes cobran por jornada, directamente se liquida el doble.

Otro punto a tener en cuenta es que el trabajo en feriado no puede imponerse sin justificación en ciertos casos, aunque en actividades esenciales esto suele estar contemplado.