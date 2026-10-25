El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con jornadas mayormente nubladas, temperaturas en ascenso y baja probabilidad de precipitaciones.
Semana de nubes y temperaturas en alza en Buenos Aires: qué dice el pronóstico para el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas mayormente nubladas, con máximas que llegarán a los 23°C y baja probabilidad de lluvias durante la semana.
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Durante la tarde, se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de hasta el 10%. La temperatura máxima alcanzará los 17°C y el viento soplará desde el sur, con velocidades de hasta 22 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura que descenderá a 13°C y vientos del sudeste de hasta 12 km/h.
Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires
El lunes tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado y vientos predominantes del sector este. La probabilidad de precipitaciones será de hasta el 10% durante la tarde y la noche.
Para el martes, se prevé cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 21°C. Al igual que el lunes, la probabilidad de lluvias será de hasta el 10% durante la segunda mitad del día.
El miércoles llegará con una mejora en las condiciones del cielo: se espera una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, la más alta prevista para la semana.
El jueves comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, pero las nubes ganarán presencia hacia la tarde y la noche. Para ese período, el SMN anticipa hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se ubicarán entre los 15°C y los 22°C.
Por último, el viernes tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 22°C, con cielo mayormente a parcialmente nublado. De esta manera, se espera que las temperaturas se mantengan templadas hacia el cierre de la semana, sin lluvias significativas en el pronóstico.
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