Semana de nubes y temperaturas en alza en Buenos Aires: qué dice el pronóstico para el AMBA + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas mayormente nubladas, con máximas que llegarán a los 23°C y baja probabilidad de lluvias durante la semana.

Semana de nubes y temperaturas en alza en Buenos Aires: qué dice el pronóstico para el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con jornadas mayormente nubladas, temperaturas en ascenso y baja probabilidad de precipitaciones.

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Durante la tarde, se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de hasta el 10%. La temperatura máxima alcanzará los 17°C y el viento soplará desde el sur, con velocidades de hasta 22 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura que descenderá a 13°C y vientos del sudeste de hasta 12 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas mayormente nubladas, con máximas que llegarán a los 23°C y baja probabilidad de lluvias durante la semana. Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires El lunes tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado y vientos predominantes del sector este. La probabilidad de precipitaciones será de hasta el 10% durante la tarde y la noche.

Para el martes, se prevé cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 21°C. Al igual que el lunes, la probabilidad de lluvias será de hasta el 10% durante la segunda mitad del día.

El miércoles llegará con una mejora en las condiciones del cielo: se espera una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, la más alta prevista para la semana.

El jueves comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, pero las nubes ganarán presencia hacia la tarde y la noche. Para ese período, el SMN anticipa hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se ubicarán entre los 15°C y los 22°C. Por último, el viernes tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 22°C, con cielo mayormente a parcialmente nublado. De esta manera, se espera que las temperaturas se mantengan templadas hacia el cierre de la semana, sin lluvias significativas en el pronóstico.

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