Qué debe tener un kit de emergencia ante la llegada de El Niño, según el Gobierno nacional

El SINAGIR difundió una lista de elementos esenciales para preparar una mochila de emergencia ante posibles inundaciones, tormentas y evacuaciones.

Tener preparada una mochila de emergencia y un plan familiar puede facilitar una evacuación segura ante inundaciones, tormentas y otros eventos climáticos extremos.

La llegada del fenómeno de El Niño y las intensas lluvias registradas en distintas zonas del país volvieron a poner el foco en la prevención ante posibles inundaciones y otros eventos climáticos extremos. Frente a este escenario, el Gobierno nacional difundió recomendaciones para que las familias puedan prepararse y actuar con rapidez si necesitan abandonar sus viviendas.

A través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) , las autoridades aconsejan tener listo un bolso o mochila de emergencia con artículos básicos para cubrir las necesidades durante al menos un día. La preparación anticipada puede facilitar una evacuación y ayudar a reducir riesgos en una situación crítica.

La mochila debe contener, en primer lugar, la documentación de todos los integrantes de la familia y de la vivienda , guardada dentro de una bolsa plástica hermética para protegerla del agua. También es importante llevar botellas de agua y alimentos no perecederos suficientes para un día, como enlatados, galletitas y barras de chocolate.

En materia de salud e higiene, se recomienda sumar un botiquín de primeros auxilios, los medicamentos recetados que necesite cada integrante del hogar, alcohol en gel y papel higiénico. Para situaciones en las que se interrumpa el suministro eléctrico, conviene incluir una linterna con pilas de repuesto, además de fósforos y velas.

El listado oficial también contempla un silbato , una libreta con teléfonos útiles de bomberos, policía y emergencias médicas, dinero en efectivo, las llaves de la casa y del vehículo, ropa de abrigo y mantas . Todos los elementos deben quedar guardados en un lugar accesible para poder tomar el bolso sin perder tiempo si se ordena una evacuación.

Cómo preparar un plan de evacuación ante las tormentas

Además de reunir los elementos esenciales, las autoridades recomiendan elaborar un plan familiar de emergencia antes de que ocurra un temporal. La idea es que cada persona sepa qué hacer, cómo actuar y hacia dónde dirigirse en caso de que sea necesario abandonar la vivienda.

El plan debe conversarse con todos los integrantes del hogar, incluidos los niños y los adultos mayores. También se aconseja colocarlo en un sitio visible para que todos puedan repasarlo y recordar las indicaciones. Definir de antemano un lugar seguro puede ayudar a organizar la salida y evitar confusiones durante una emergencia.

Otra recomendación es realizar un simulacro de evacuación en familia y medir cuánto tiempo se tarda en llegar a la zona segura. Después de la práctica, conviene conversar sobre las dificultades y los errores detectados para corregirlos y mejorar la respuesta ante una situación real.

Qué hacer ante una alerta por lluvias e inundaciones

La preparación de la mochila debe complementarse con medidas preventivas en la vivienda. Entre ellas, se encuentran limpiar desagües y sumideros, revisar los techos y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento. También es recomendable mantener los celulares cargados y seguir los avisos de las autoridades locales y del Servicio Meteorológico Nacional.

Ante una alerta naranja o roja, es fundamental prestar atención a las indicaciones oficiales y tener el kit a mano. Si ingresa agua en la vivienda, las recomendaciones oficiales indican cortar el suministro eléctrico siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a riesgos. También se debe evitar circular por calles anegadas, ya sea a pie o en vehículo.

El fenómeno de El Niño, conocido técnicamente como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), se produce por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de lluvia y temperatura.

En la Argentina suele favorecer precipitaciones superiores a las habituales, especialmente en el noreste del país. Por eso, contar con un kit preparado, conocer las vías de evacuación y mantenerse informado son medidas importantes para reducir los riesgos.