"Ya me desocupé": el último mensaje de la joven asesinada en Córdoba y las dudas sobre lo ocurrido

El hallazgo de un equipaje con ropa ensangrentada y las grabaciones de seguridad son los dos elementos clave para identificar al sospechoso. La víctima tenía 29 años y llevaba dos días sin responder a sus allegados.

Daniela Villalba , de 29 años, fue encontrada muerta en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba capital . Los investigadores buscan reconstruir sus últimas horas y analizan una valija con prendas manchadas de sangre hallada cerca de su vivienda, además de las imágenes de cámaras de seguridad que muestran a un hombre que habría estado con ella antes del crimen .

La preocupación por la joven comenzó el lunes por la noche, cuando una amiga dejó de recibir respuestas a sus mensajes. La situación se agravó cuando Daniela tampoco se presentó a trabajar en el local de indumentaria donde se desempeñaba, en la zona de Jujuy y La Rioja.

Según los mensajes difundidos, el lunes pasado, entre las 22 y las 23, Daniela se comunicó con una amiga que tenía previsto visitarla. Primero le escribió “Me voy a ocupar, ya te llamo” y, minutos después, volvió a contactarla diciéndole: “Ya me desocupé” . Cuando su amiga le preguntó si podía acercarse, la joven respondió “Sí, voy poniendo la pava” .

La mujer llegó al edificio unos 15 minutos después, pero no consiguió que Daniela le respondiera. Le escribió para avisarle que estaba abajo y pedirle que contestara, aunque no obtuvo respuesta. El último mensaje que apareció con doble tilde en el teléfono de la joven quedó registrado a las 22:49. A las 23:15, su amiga volvió a escribirle, pero el mensaje ya no llegó a destino.

A partir de esa secuencia, surgieron sospechas sobre la posibilidad de que el hombre que habría estado con Daniela permaneciera en el departamento durante el intercambio y que el crimen ocurriera poco después.

Daniela Villalba fue hallada sin vida en su vivienda del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, luego de que sus allegados perdieran contacto con ella durante dos días.

El martes, recolectores de residuos encontraron un equipaje abandonado en un contenedor, a pocas cuadras del departamento. En su interior había ropa con manchas de sangre, una peluca y un nombre que coincidía con el de Villalba. Ese hallazgo llevó a los investigadores a relacionar el caso con la desaparición denunciada por su entorno.

Al día siguiente, la amiga se acercó al edificio de la calle Las Heras al 200. Como no obtuvo respuesta y percibió un olor fuerte en el pasillo, llamó a las autoridades. Los policías ingresaron por la fuerza al departamento y encontraron el cuerpo de la mujer en el dormitorio, cubierto con una sábana. La víctima presentaba heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.

Las cámaras: la pista clave en la investigación por el crimen de Daniela Villalba

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el asesinato ocurrió durante la noche del lunes, posiblemente después de un encuentro con una persona que no pertenecía al círculo cercano de la joven.

Las grabaciones de seguridad permitieron observar a un hombre que habría ingresado al edificio y luego se retiró. Según la descripción difundida por medios locales, sería alto, usaría gorra y tendría el pelo “un poco largo”. Sin embargo, las imágenes no son lo suficientemente claras para confirmar su identidad.

Por el momento, no se informó sobre detenciones. Los investigadores tampoco consideran que el autor sea el padre del hijo de Daniela, según los datos relevados hasta ahora.

Otro elemento que dificulta la causa es la desaparición del celular de la víctima. El dispositivo podría aportar información sobre sus conversaciones y contactos antes del crimen, por lo que su paradero también forma parte de las líneas de investigación.

Mientras se analizan las pruebas y se intenta identificar al hombre registrado por las cámaras, los allegados de Villalba esperan que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.