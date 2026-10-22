El sector nuclear activa medidas preventivas ante los posibles efectos de El Niño

La CNEA, Nucleoeléctrica Argentina y Dioxitek refuerzan el monitoreo meteorológico e hidrológico, revisan protocolos de emergencia y preparan sus instalaciones frente a posibles crecidas e inundaciones.

Atucha I y II. La Secretaría de Asuntos Nucleares destacó el trabajo de los equipos técnicos para anticipar contingencias climáticas.

El sector nuclear argentino puso en marcha medidas preventivas para anticipar los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño sobre sus instalaciones. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina y Dioxitek trabajan en el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, la evaluación de escenarios y la preparación operativa ante eventuales crecidas, inundaciones y otros fenómenos extraordinarios.

La Secretaría de Asuntos Nucleares , dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, informó que los organismos y empresas del sector desarrollan estas tareas desde hace semanas. Las acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante distintas contingencias y complementan los sistemas y protocolos de seguridad que rigen de manera permanente la actividad nuclear.

Entre las medidas implementadas figuran el monitoreo continuo del clima, la coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la revisión de los procedimientos de actuación y la preparación de recursos para responder ante posibles emergencias. Según la información oficial, las instalaciones mantienen sus condiciones de seguridad mientras se refuerzan las tareas de prevención y planificación.

La CNEA implementa medidas de protección física y acciones preventivas, operativas y de planificación en sus centros atómicos y regionales. Los trabajos incluyen el mantenimiento de infraestructura, la revisión de los procedimientos de actuación y el desarrollo del tablero CNEA–ENOS , una herramienta que integra información meteorológica y simulaciones para anticipar posibles impactos y orientar las medidas según las necesidades de cada instalación.

Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina , operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse , puso en marcha un plan de acción específico para anticipar los posibles efectos del fenómeno climático sobre sus instalaciones.

La empresa avanzó con estas medidas luego de una reunión de coordinación con la Agencia Federal de Emergencias, realizada el 2 de octubre. El plan contempla el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, la protección de infraestructura ante posibles crecidas e inundaciones, la disponibilidad de recursos críticos y la preparación de los equipos de respuesta ante emergencias.

En el Centro Atómico Ezeiza, Dioxitek también coordina acciones preventivas con la CNEA para mitigar riesgos ante posibles contingencias climáticas. La empresa produce dióxido de uranio para el ciclo de combustible nuclear y fuentes selladas de cobalto-60 utilizadas en aplicaciones médicas e industriales.

La prioridad puesta en la prevención y la respuesta

El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, destacó la experiencia de los profesionales que trabajan en la preparación de las instalaciones y en la evaluación de posibles escenarios climáticos.

“La Argentina cuenta con equipos técnicos de primer nivel en todas las áreas de la actividad nuclear. Desde hace semanas, estos profesionales trabajan para anticipar posibles contingencias climáticas y preparar nuestras instalaciones ante distintos escenarios. Su experiencia, conocimiento y capacidad de respuesta son parte de las fortalezas que distinguen al sector nuclear argentino en el mundo”, afirmó el funcionario.

La estrategia se apoya en los sistemas de protección, los controles continuos y los procedimientos de emergencia que forman parte de la operación habitual de las instalaciones. Las nuevas acciones buscan complementar esos mecanismos y fortalecer la coordinación entre los organismos ante posibles eventos meteorológicos extraordinarios.

Con el monitoreo de las condiciones climáticas, la revisión de protocolos y la preparación de los equipos de respuesta, el sector nuclear apunta a anticipar los riesgos asociados a El Niño y sostener los estándares de seguridad de sus instalaciones frente a eventuales contingencias.