Si no tenés pasaporte europeo, este es el país que pone pocas condiciones para ir a trabajar allí

El país que recibe trabajadores extranjeros sin pasaporte comunitario

Visa Portugal.jpg Solo debemos tramitar una visa de trabajo.

Portugal se transformó en un país de Europa que se destaca por no poner muchas condiciones para poder emigrar y vivir allí. Al contrario, cuenta con beneficios y facilidades para incentivar que extranjeros habiten en su territorio. Para quienes no tienen un pasaporte comunitario, es decir, de aquellos países que no están en la Unión Europea, deben pedir una visa: