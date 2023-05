Siete delincuentes armados, con chalecos antibalas y pasamontañas robaron en un corralón de Moreno

Según indicaron las fuentes, al menos siete delincuentes armados ingresaron al corralón donde no había nadie y se llevaron la caja fuerte que contenía dinero en efectivo y una pistola Bersa calibre .40 , propiedad del dueño del lugar.

De acuerdo se puede ver en las cámaras de seguridad del lugar, tres delincuentes se llevaron una caja fuerte, que según informaron medios locales por la denuncia de los dueños, se trataría de una cifra de $800.000.

Por el momento, no había detenidos. Se cree que el golpe no fue al azar y que los delincuentes no eran improvisados.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Moreno, a cargo del fiscal Raúl Villalba.