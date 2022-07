Lo confirmó Sony: God of War Ragnarök llega a PS4 y PS5 a fin de año

God of War Ragnarök mantiene ansiosos a todos los fanáticos de la saga, que esperan obtener muchos más detalles sobre el lanzamiento y las novedades.

El videojuego se presentará tanto en la versión de PlayStation 4 como PlayStation 5 el 9 de noviembre de 2022 con dos ediciones: una estándar y una coleccionista, además de unas bonificaciones por reservarlas cuando se abran los pedidos el próximo 15 de julio a las 16:00 hora peninsular, tal como ha indicado Sony en un post de su blog oficial.

"Estamos encantados de poder compartir nuestra fecha de lanzamiento y el nuevo tráiler generado por computadora de God of War Ragnarök – Father and Son con todos los fanáticos de God of War que han estado esperando ansiosamente las noticias", detallan desde la compañía.

"Esperamos que hayas disfrutado de un vistazo a algunos de los peligros a los que Kratos y Atreus podrían enfrentarse a medida que se acerca Ragnarök", agregan.

God of War Ragnarök - "Father and Son" Cinematic Trailer | PS5 & PS4 Games

¿Qué significa Ragnarök en God of War?

El Ragnarok, en la mitología nórdica, significa la gran batalla final entre dioses y gigantes que dará como resultado el fin del mundo.

Lo más probable y como su nombre lo indica, es que los fanáticos vean una gran cantidad de divinidades fallecer en el nuevo videojuego de PlayStation, así como también muchos se enfrentarán a Kratos y a Atreus, quien tiene sangre de gigante debido a su auténtica identidad como Loki.

god of war Gentileza: PlayStation

También es muy factible presenciar un enfrentamiento entre Thor, el dios del trueno, y Jörmungandr, la serpiente del mundo que pudimos ver en el God of War de 2018.