Presupuesto para pintar una casa: ¿cuánto cuesta el m2 de mano de obra y materiales en 2026?

Una idea de los valores y procesos que implica la refacción de un hogar promedio cada 5 años.

Distribuir los procesos de pintura en etapas y corroborar las condiciones climáticas permite prever tiempos y ajustar valores al bolsillo.

El mantenimiento de una vivienda incluye tareas periódicas, que impactan tanto en lo estético como en la conservación de las superficies. La pintura cumple un rol clave en la protección contra humedad y deterioro , por lo que los especialistas aconsejan renovarla cada cinco a siete años.

El costo de pintar una casa en Argentina presenta variaciones según múltiples factores. El valor final depende de los materiales elegidos, el estado de las paredes y la mano de obra contratada , lo que genera diferencias entre presupuestos para un mismo tipo de propiedad.

El precio de la mano de obra no cuenta con una tarifa única en el mercado local. Sin embargo, se puede estimar que un trabajo profesional para una vivienda de 100 metros cuadrados se ubica entre $2.000.000 y $3.000.000 , de acuerdo con aproximaciones del sector.

El presupuesto total integra distintas etapas del proceso, tales como: la preparación de superficies, el lijado, masillado y aplicación de selladores. Todas tareas necesarias para lograr un acabado uniforme y duradero. El servicio también contempla la aplicación de pintura en varias capas. Los pintores suelen aplicar entre dos y tres manos, lo que influye tanto en el tiempo de ejecución como en el consumo de insumos.

El tamaño del equipo impacta en la duración de la obra. Una vivienda promedio requiere entre dos y tres trabajadores, con un plazo estimado de cinco a ocho días hábiles en condiciones normales.

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Costo de materiales: ¿cuánta pintura se necesita para una casa de 3 habitaciones?

El gasto en insumos constituye una parte relevante del presupuesto, por eso es fundamental la organización para poder prever costos y evitar compras a último momento. Los materiales para una casa de 100 m2 oscilan entre $800.000 y $900.000 en 2026, siempre que se elijan productos de calidad media.

El cálculo de pintura incluye tanto interiores como exteriores. La cantidad necesaria depende de la superficie total y del número de manos aplicadas, lo que puede modificar el volumen requerido. El tiempo de secado influye en la planificación del trabajo. La pintura seca al tacto entre una y dos horas, aunque el secado completo demanda cerca de 24 horas en interiores y entre 24 y 48 horas en exteriores.

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Factores que encarecen el presupuesto de pintura

Si tu casa está en condiciones o realizas un mantenimiento periódico, podés ahorrar en pintura. El estado previo de la vivienda condiciona el costo total. Las paredes con daños requieren reparaciones adicionales y suman así más mano de obra.

El tipo de producto seleccionado también modifica el presupuesto. Las pinturas premium y los revestimientos especiales elevan el gasto, especialmente cuando se buscan terminaciones específicas. Las condiciones estructurales suman complejidad al proyecto. Los problemas de humedad o la necesidad de aplicar enduido agregan tareas previas, lo que extiende los plazos de ejecución.

La organización del espacio impacta en el desarrollo de la obra. ¡Nadie quiere manchar el piso o el mueble familiar! Por lo que la protección de mobiliario, pisos y aberturas es una parte absolutamente esencial.

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Diferencia de precios: pintar interiores vs. fachadas exteriores

Las características de cada superficie determinan diferencias de costos. Los trabajos en exteriores requieren productos más resistentes a la intemperie, los cuales son más caros comprados con sus pares para interiores.

El entorno también afecta los tiempos de secado. Las condiciones climáticas influyen en el proceso de pintar las fachadas, con plazos que pueden extenderse hasta 48 horas según la humedad y la temperatura. En cambio, los ambientes cerrados permiten un mayor control del secado y la ventilación, por lo que su desarrollo es más parejo y dinámico.

Las tendencias de color también inciden en la elección de productos. Los tonos cálidos, neutros y naturales predominan en 2026, con presencia de beiges, verdes suaves y azules apagados en interiores, mientras que en exteriores se imponen grises, arenas y verdes combinados.

El presupuesto total integra todos estos elementos: El costo final para una casa de 100 m2 puede superar los $3.000.000 y acercarse a $4.000.000, en función de los trabajos adicionales y las decisiones sobre materiales.