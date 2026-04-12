Feria del Libro 2026: La Rural se prepara para la histórica 50° edición + Seguir en









Para este 2026, la agenda invita a viajar por la historia, rendir tributos esenciales y analizar hacia dónde se dirige el mundo de la lectura.

Feria del Libro 2026, uno de los eventos culturales más importantes del año.

Del 23 de abril al 11 de mayo, La Rural será el escenario de una edición histórica. Bajo el lema “memoria y futuro”, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 festeja sus 50 años conectando el legado cultural del país con las nuevas tendencias y debates que definen la lectura en la actualidad.

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Uno de los pilares de la programación será la muestra sobre la censura literaria en la última dictadura militar. El objetivo es recuperar obras que fueron vedadas y analizar cómo funcionó la industria editorial en tiempos de autoritarismo, estableciendo un diálogo directo con la realidad del presente.

A su vez, un recorrido especial permitirá conocer las distintas etapas de la Feria desde su creación en 1975, apoyado en material de archivo y testimonios que narran su historia. Entre sus principales atractivos se encuentra “50 Ferias Dibujadas”, una propuesta visual que reúne ilustraciones y archivos gráficos para rendir homenaje al medio siglo de vida de este gran evento cultural.

feria del libro.jpg La Rural se prepara para la histórica 50° edición de la Feria del Libro. Homenajes y nuevas experiencias en la Feria del Libro 2026 Los grandes referentes de nuestras letras tendrán su lugar, con un protagonismo absoluto de Jorge Luis Borges al cumplirse 40 años de su partida. La Feria lo recordará con varias experiencias, incluyendo un laberinto interactivo y una muestra global de sus obras traducidas.

Además, los clásicos de siempre, como el Festival de Poesía, la Maratón de Lectura y el espacio “La palabra indígena”, se renovarán para sumarse al espíritu festivo de este 50 aniversario.

Por otro lado, la dimensión internacional de la Feria estará marcada por la presencia de Perú. Con el lema “Caminos que nos unen”, el país invitado liderará una propuesta que busca estrechar lazos literarios, acompañada por la visita de destacados autores de Europa y América Latina que protagonizarán diversos debates y presentaciones.