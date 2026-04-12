Por obras, cierran la autopista Illia durante la noche: cuándo será y cómo afectará al tránsito + Seguir en









La autopista estará cortada hacia el norte por trabajos que buscan mejorar la conexión con la Costanera.

Avanzan las obras en la autopista Illia.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un nuevo corte nocturno en la autopista Illia para avanzar en una de las obras viales más importantes de la zona norte de la ciudad: la construcción de un paso bajo nivel y un anillo peatonal en el cruce de Pampa y Cantilo.

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La interrupción será en sentido hacia la provincia y se extenderá durante la noche, con el objetivo de ejecutar tareas clave para la estructura del proyecto, como la instalación de pilotes y el retiro de equipamiento vial existente.

El corte también impactará en otros accesos estratégicos, como la avenida Cantilo y el Paseo del Bajo, lo que obligará a implementar desvíos hacia arterias alternativas como Figueroa Alcorta, Del Libertador y Costanera.

Por obras, la autopista Illia tendrá restricciones al tránsito por la noche La obra en desarrollo apunta a mejorar la conectividad entre la ciudad y el río, eliminando cruces conflictivos y reduciendo tiempos de viaje. El proyecto contempla un túnel vehicular de doble mano, con cuatro carriles, que permitirá atravesar por debajo de autopistas y vías ferroviarias, además de un anillo elevado para peatones y ciclistas.

Según estimaciones oficiales, la intervención beneficiará a miles de usuarios diarios y aliviará uno de los puntos más congestionados del corredor norte, donde confluyen tránsito urbano, accesos al Aeroparque y circulación hacia la provincia.

image Mientras tanto, en sentido hacia el centro porteño, la circulación se mantendrá habilitada, aunque se recomienda prever demoras y optar por vías alternativas durante las horas de trabajo. El cierre forma parte de un esquema de cortes programados que se repetirán en las próximas semanas, en el marco de un plan integral para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires.