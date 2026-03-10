Polémico regalo en un municipio de Misiones por el Día de la Mujer: baldes, escobas y escurridores

El intendente sostuvo que el evento “es la única oportunidad de que las mujeres salgan de sus casas y compartan una tarde".

Una Municipalidad de Misiones desató una polémica durante los festejos por el Día de la Mujer. La oficina, perteneciente al distrito de Colonia Aurora , entregó baldes, escurridores y escobas como premios a las ganadoras de juegos y competencias organizadas por el gobierno local con motivo de la fecha conmemorativa.

Las imágenes de las mujeres recibiendo estos elementos de limpieza, junto a un certificado y la presencia de un referente local, circularon rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte repudio.

El intendente, Carlos “Cali” Goring , sostuvo en declaraciones radiales que el evento “es la única oportunidad de que las mujeres salgan de sus casas, vengan y compartan una tarde con alegría y juegos”.

Goring agregó que los premios se vincularon a los desafíos que formaron parte de las actividades lúdicas: “Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo. Las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo ”, detalló.

De esta manera, el municipio obsequió “una escoba, un balde y un escurridor a las tres que mejor representaron” la tarea en el juego de mímica. Goring también remarcó que hubo “más de 80 sorteos con otros regalos para las mujeres”, entre los que mencionó cuadros de la artista local Lenir Dutra y planteras de flores.

“Desde la gestión siempre recordamos el día. Se festejan los logros de las mujeres hoy que en la sociedad tienen los mismos derechos”, afirmó Goring en diálogo con el programa El show de los impactos.



Al mismo tiempo, siguió: “Nosotros, humildemente, celebramos el día. No nos imaginábamos que algunos opositores, con mala leche, saquen esta versión”. Sin embargo, se mantuvo en su postura y se preguntó: “¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?”.

