La AUH de ANSES ya recibe sus depósitos de marzo: cuál es el monto total con todos los extras

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones familiares aumentarán un 2,88%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Los titulares de la AUH podrán acceder a la Ayuda Escolar Anual, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya activó su calendario de pagos correspondiente a marzo 2026 . Por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,88%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Y uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

Además, el organismo entregará tres bonos extras a sus titulares: la Ayuda Escolar Anual , la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche .

La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

A través de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos.

ANSES

Monto de la AUH en marzo

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,88% este mes, correspondiente al dato de la inflación de enero que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH es de $132.814 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($106.251,20), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $432.461, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $66.414 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $216.240.

Extras que pueden cobrar

Ayuda Escolar Anual

Es una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar al inicio del ciclo lectivo. Su propósito es ayudar a solventar todo lo que respecta a gastos escolares, como la compra de útiles, uniformes o transporte.

El monto de este beneficio es de $85.000.

Ayuda Escolar Imagen: Freepik

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores.

Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. Su valor ascendió a $50.094 en marzo 2026.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en marzo 2026

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo