El nuevo plan de Starlink para conectar millones de teléfonos a internet satelital

La empresa de conectividad satelital dio a conocer un nuevo plan, que permite que sus usuarios se mantengan conectados desde sus dispositivos móviles a todo momento.

SpaceX busca posicionar a Starlink Mobile como un aliado estructural de la industria de telecomunicaciones.

SpaceX dio un paso estratégico al presentar oficialmente Starlink Mobile , la nueva denominación de su servicio satelital para teléfonos móviles, durante el Mobile World Congress 2026 en Barcelona. El anuncio dejó en claro que la compañía no busca competir de forma directa con las operadoras tradicionales, sino integrarse como un complemento clave de las redes existentes .

Este movimiento marca un giro relevante en la ambición de la empresa fundada por Elon Musk en 2002: conectar a cientos de millones de dispositivos en todo el mundo a través de su infraestructura satelital de próxima generación.

La visión de SpaceX para Starlink Mobile se basa en el concepto de red híbrida , donde el satélite funciona como respaldo y extensión de la red terrestre. Michael Nicolls, vicepresidente de Ingeniería Satelital de la compañía, explicó que el servicio fue diseñado para trabajar junto a las operadoras, no para reemplazarlas.

El satélite complementa las redes terrestres; no puede proporcionar la densidad de datos que ofrecen las redes terrestres . Pero puede complementar las redes terrestres donde estas no llegan, o cuando necesitan capacidad adicional.

Actualmente, Starlink Mobile ya mantiene acuerdos con grandes compañías como T-Mobile en Estados Unidos, Rogers Communications en Canadá y KDDI en Japón. En esos mercados, el servicio se comercializa bajo marcas locales como T-Satellite o Rogers Satellite , reforzando la estrategia de integración en lugar de competencia directa.

La expansión tecnológica de Starlink Mobile

La infraestructura actual cuenta con 650 satélites en órbita y, según datos compartidos por la compañía, ya conectó a más de 16 millones de usuarios únicos, con unos 10 millones activos mensuales a través de alianzas con operadoras.

SpaceX proyecta superar los 25 millones de usuarios activos hacia fines de 2026, impulsada por la ampliación de la constelación y la mejora de la capacidad técnica. La empresa destaca que su red ofrece la mayor cobertura 4G por área geográfica del mundo, especialmente en regiones remotas o sin infraestructura terrestre.

El salto tecnológico llegará con los satélites de segunda generación. Cada unidad incorporará una antena en fase cinco veces más grande que la actual y cuadruplicará el ancho de banda por haz, lo que permitirá una densidad de datos casi 100 veces superior respecto de la primera generación.

Además, cada satélite tendrá 16 veces más haces, capaces de concentrar cobertura en zonas específicas con mayor precisión. La velocidad estimada podría alcanzar hasta 150 Mbps por usuario, frente a los actuales 4 Mbps promedio en la versión inicial.

El despliegue será posible gracias al cohete Starship, que permitirá lanzar más de 50 satélites por misión. A partir de mediados de 2027, SpaceX espera desplegar una red global continua en aproximadamente seis meses, con unos 1.200 satélites operativos en la fase inicial, y con planes regulatorios que contemplan expandir la constelación hasta 15.000 satélites en el futuro.

Las limitaciones de Starlink Mobile, el plan de Starlink para conectar celulares a internet satelital

Starlink Mobile permite realizar videollamadas, enviar mensajes de texto y usar aplicaciones seleccionadas en zonas sin cobertura celular convencional. Sin embargo, todavía enfrenta limitaciones de ancho de banda.

En ese contexto, SpaceX avanzó en la adquisición de espectro mediante un acuerdo con EchoStar, empresa matriz de Boost Mobile. El convenio, pendiente de cierre definitivo hasta el 30 de noviembre de 2027, permitirá ampliar significativamente la capacidad del servicio.

Además, el propio Musk advirtió que será necesario un plazo aproximado de dos años para que los fabricantes incorporen en sus teléfonos los chips capaces de recibir las nuevas señales, un paso clave para la adopción masiva de esta tecnología.

Con esta estrategia, SpaceX busca posicionar a Starlink Mobile como un aliado estructural de la industria de telecomunicaciones, más que como un competidor directo, apostando a una conectividad verdaderamente global.