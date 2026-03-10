Racing fue condenado a pagar una cifra millonaria por el asesinato del periodista Nicolás Pacheco + Seguir en









El joven periodista fue asesinado el 24 de enero de 2013 en la sede del club en el barrio porteño de Villa del Parque. Conocé los detalles del caso y las condenas.

Racing Club fue condenado a abonarle 200 millones de pesos a los padres y al hermano de Nicolás Pacheco, periodista partidario de la “Academia” asesinado en la sede social del club en el barrio porteño de Villa del Parque en enero de 2013.

El juez a cargo del Juzgado Civil N°1, Juan Sobrino Reig, resolvió que el club de Avellaneda le abone 200 millones de pesos a los padres y al hermano de la víctima. Además, dictó un pago adicional de 150 millones destinado a cubrir los honorarios de abogados, peritos y forenses que intervinieron tanto en la fase preliminar de la investigación como en el juicio oral.

A estos 350 millones de pesos se le suman los intereses que se acumularon desde aquel trágico 24 de enero de 2013, alcanzando así una cifra cercana a los 550 millones de pesos, un equivalente a 400 mil dólares.

En la madrugada del 24 de enero de 2013, entre las tres y las cinco y media de la madrugada, Enrique Rulet, Aníbal Domínguez Butler y Juan Carlos Rodríguez atacaron a golpes a Pacheco en la sede social de Racing ubicada en Nogoyá 3045, Villa del Parque.

El cuerpo de Nicolás Pacheco fue hallado en la sede de Villa del Parque El cuerpo de Nicolás Pacheco fue hallado en la sede de Villa del Parque En la autopsia, el Tribunal Oral en lo Criminal N°23 describió que Pacheco sufrió 15 lesiones, siendo las más graves la fractura de cráneo y de columna vertebral. Luego de la golpiza, los tres hombres arrojaron el cuerpo del periodista a la pileta de la sede.

En 2016, los tres acusados fueron condenados a 12 años de prisión por ser coautores del homicidio simple de Pacheco.

