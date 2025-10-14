¿Puedo usar la credencial plástica de PAMI en octubre 2025? Esto confirmó la obra social

Este documento es esencial ya que permite gestionar todas las prestaciones y servicios que ofrece la obra social sin necesidad de realizar trámites extras.

Los afiliados pueden utilizar las credenciales digitales, provisorias o la tarjeta física para acceder a turnos, medicamentos y servicios de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con distintas prestaciones médicas, estudios y servicios que los jubilados y pensionados pueden acceder de forma gratuita.

Para esto, cada titular debe contar con una credencial vigente que lo identifique dentro del sistema. Así, podrán validar turnos médicos, retirar medicamentos con cobertura al 100% en farmacias adheridas, hacer trámites en línea o de forma presencial, e incluso solicitar asistencia en agencias de atención.

En este sentido, en los últimos años, la entidad incorporó distintos formatos para facilitar el acceso a través de nuevos canales digitales , lo que generó dudas sobre qué documentos siguen siendo válidos .

La credencial plástica sigue siendo válida y puede utilizarse sin problemas para acceder a todas las prestaciones de PAMI en 2025.

Aunque la obra social dejó de emitirla de manera regular y actualmente prioriza otros formatos más ágiles y digitales, quienes todavía conservan la tarjeta física pueden presentarla tanto en centros de salud como en farmacias, laboratorios, especialistas y agencias.

credencial_plastica_pami.png

Tené en cuenta, que la entidad tiene otros documentos vigentes para poder recibir atención en los servicios adheridos. Algunos son provisorios, pero de todas maneras se pueden utilizar y, así, acceder a todos los programas y prestaciones disponibles en octubre 2025. Recordá que podés solicitarlas desde el sitio web del organismo.

PAMI: credenciales vigentes en octubre 2025

Credencial provisoria con QR: se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la plataforma.

credencial_provisoria_pami.png

Credencial provisoria ticket: podés generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).

credencial_provisoria_ticket_pami.png

Credencial digital: está disponible en la aplicación "mi PAMI" y podés consultarla sin necesidad de imprimirla.