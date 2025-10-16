El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.583,18 para la compra y a $1.676,26 para la venta, según informó el Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este jueves 16 de octubre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este jueves 16 de octubre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este miércoles 15 de octubre
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.747,75 para la compra y a $1.779,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.156,82.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
El euro digital llega en 2029
El Banco Central Europeo (BCE) confirmó que apunta a 2029 para el lanzamiento del euro digital, mientras nueve bancos europeos avanzan con una stablecoin en euros regulada por MiCA que debutará en 2026.
Ambas iniciativas buscan fortalecer la soberanía financiera de Europa, estandarizar los pagos digitales y reducir la dependencia de stablecoins en dólares.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 16 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22 (+1,6%) hasta los $1.402.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 16 de octubre
El dólar blue se vende a $1.465 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,5%.
Valor del MEP hoy, jueves 16 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.473,52 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,1%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 16 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.491,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 16 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 16 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,24, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 16 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.388, según Binance.
