Cuáles son las recetas vigentes que utiliza PAMI en octubre 2025

Las recetas electrónicas reemplazan a las clásicas de papel y agilizan el sistema de prescripciones en farmacias, hospitales y centros de salud.

Con la incorporación de nuevas funciones en la app "Mi PAMI", podés consultar tus recetas activas desde el celular.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. Con más de 5 millones de afiliados, su objetivo es garantizar la cobertura médica, y prestaciones esenciales para los jubilados y pensionados.

En los últimos años, la institución atravesó un proceso de modernización para agilizar trámites y facilitar el acceso a sus servicios. Y uno de los cambios más importantes fue la implementación de la receta electrónica , un sistema que permite prescribir medicamentos de manera digital y segura.

Con esta herramienta, los médicos las cargan directamente en el sistema, y los titulares pueden retirarlas en cualquier farmacia de la red PAMI solo presentando su DNI y credencial en octubre 2025. A continuación, conocé todos los detalles.

Las recetas electrónicas se utilizan en hospitales, centros privados, consultorios y farmacias. Su mayor ventaja es que permiten que el proceso de prescribir y recibir un medicamento sea más práctico y sencillo . Para que sea válida , los elementos que deben figurar en ella incluyen:

Información del médico: nombre, matrícula profesional, especialidad y domicilio.

Código de diagnóstico del tratamiento.

del tratamiento. Datos del paciente: nombre completo, DNI, obra social, fecha de nacimiento y sexo.

Detalle del medicamento: nombre genérico o comercial (si es recomendado por el médico), cantidad y presentación.

Fecha de emisión y firma digital del profesional de la salud.

En el caso de medicamentos especiales, como los oncológicos, antirretrovirales o psicofármacos, además de estar cargados en el sistema electrónico, deben emitirse en formato impreso con firma ológrafa y sello del médico, ya que estas categorías exigen mayor control.

recetas médicas papel.jpg Perfil

Cuáles son las recetas vigentes

Actualmente, existen dos tipos de recetas aceptadas por PAMI: la receta electrónica blanca (que es la que se genera en el sistema y no requiere papel) y la manual celeste, que solo es válida si está activada previamente por el médico.

Recordá que tienen una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de emisión. Esto significa que el afiliado debe retirar el medicamento dentro de ese plazo; una vez transcurrido ese lapso, pierde validez y no puede utilizarse en la farmacia.

En algunos casos, los médicos pueden emitir recetas postdatadas, que tienen una fecha de inicio futura (por ejemplo, para tratamientos que comienzan en dos o tres meses). En esos casos, el mes comienza a contarse desde el día indicado como válido, y no desde el momento en que fueron cargadas en el sistema.

Cuando caducan, el paciente debe volver a consultar a su médico para que genere una nueva. Si se trata de una urgencia y no es posible acceder de inmediato a un turno, PAMI permite gestionar una transcripción con un médico de la obra social en sus agencias locales.

PAMI: cómo acceder a las recetas

Los afiliados pueden consultar sus recetas electrónicas de manera rápida desde la aplicación oficial "Mi PAMI", disponible de forma gratuita. Para hacerlo por primera vez, es necesario descargar la app y registrarse con el DNI, el sexo que figura en el documento y el número de trámite de la última versión.

Una vez dentro, hay que ingresar a la sección “Recetas y órdenes médicas”, y luego hacer clic en “Recetas” para visualizar todas las prescripciones activas emitidas a su nombre. En cada una, verás los datos completos del medicamento prescripto, la fecha de emisión, de vencimiento y el estado actual. De esta forma, el afiliado puede saber qué tratamientos tiene pendientes de retiro y evitar confusiones.