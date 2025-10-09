El organismo amplía un servicio para que los jubilados puedan acceder a consultas y tratamientos médicos sin pagar de más.

El PAMI sigue impulsando medidas que mejoran la atención médica y la accesibilidad para sus afiliados. En octubre de 2025, el organismo confirmó la renovación de un beneficio esencial para quienes enfrentan dificultades de movilidad o necesitan concurrir con frecuencia a turnos y tratamientos.

El propósito de esta medida es garantizar que ningún afiliado quede sin atención por no poder trasladarse. Esta herramienta dentro del sistema de salud apunta a una cobertura más completa, inclusiva y cercana a las necesidades reales de los jubilados.

El servicio de traslados programados permite que los afiliados con movilidad reducida o que requieran atención médica constante accedan a un transporte que cumpla con sus necesidades sin costo adicional. El traslado puede ser en ambulancia o vehículo sanitario , dependiendo del tipo de atención que precise el paciente.

Para acceder al beneficio, la gestión debe realizarse con al menos 48 horas hábiles de anticipación . Existen dos formas de hacerlo:

Por teléfono: Contactando al número correspondiente a la provincia del afiliado.

Contactando al número correspondiente a la provincia del afiliado. A través de la página web oficial del PAMI: Dentro de la sección "Traslados Programados", donde se completa un formulario con los datos personales y la información médica necesaria.

Una vez enviada la solicitud, el sistema coordina directamente con el prestador del servicio para confirmar el día y el horario del traslado.

Los traslados de hasta 30 kilómetros (ida y vuelta) se gestionan directamente entre el afiliado y el prestador. Pero los traslados que superen esa distancia requieren una autorización previa, que debe tramitarse de forma presencial en la agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente. En todos los casos, se debe presentar el Formulario de Solicitud firmado por el médico tratante.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El servicio está destinado a jubilados y pensionados afiliados al PAMI que cuenten con movilidad reducida o que necesiten concurrir con frecuencia a controles médicos, sesiones de rehabilitación o tratamientos prolongados.

Además, cuando un traslado se realiza por derivación médica a otra localidad ( ya sea por falta de profesionales o centros especializados en la zona), la autorización la da el Centro Operativo Derivador (CODE) del PAMI.