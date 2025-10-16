SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de octubre 2025 - 18:03

El dólar blue trepó $60 en 3 días y quedó a un paso de su valor previo al debut del Tesoro de EEUU en MLC

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Cotización del dólar blue hoy.

Cotización del dólar blue hoy.

Depositphotos

El dólar blue subió $15 y cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta este jueves 16 de septiembre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 4,5%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 16 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22 (+1,6%) hasta los $1.402.

Informate más

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 16 de octubre

El dólar blue se vende a $1.465 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,5%.

Valor del MEP hoy, jueves 16 de octubre

El dólar MEP cerró a $1.473,52 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,1%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 16 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.491,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 16 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 16 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,24, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 16 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.388, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias