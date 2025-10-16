El dólar blue trepó $60 en 3 días y quedó a un paso de su valor previo al debut del Tesoro de EEUU en MLC

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $15 y cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta este jueves 16 de septiembre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 4,5%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22 (+1,6%) hasta los $1.402 .

El dólar MEP cerró a $1.473,52 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,1%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cotizó a $1.491,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 16 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 16 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,24, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 16 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s108.388, según Binance.