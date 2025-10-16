Las tasas siguen sin encontrar un equilibrio: la caución cerró en el 20%, tras tocar un techo intradiario de 93%

Las tasas en moneda local sostuvieron su tendencia a la volatilidad extrema este jueves, en un contexto marcado por la falta de liquidez y la demanda de cobertura en dólares, previo a las elecciones. Con la reciente licitación, el Tesoro buscará que los pesos inyectados generen una mayor estabilidad en los rendimientos.
Sucedió en un contexto de falta de liquidez y demanda de cobertura en dólares. Frente a esta situación, el Tesoro decidió en la licitación del miércoles no renovar la totalidad de vencimientos e inyectar pesos al mercado.
Luego de oscilar entre el 10% y el 120% el miércoles, la tasa de la Caución a un día volvió a mostrar una dinámica similar esta jornada. En el inicio de la rueda llegó a tocar un techo de 93%, para luego finalizar en el 20%.
Con mayor ímpetu, la tasa de Repo llegó a posicionarse en el 100% según fuentes del mercado. En la jornada previa había llegado a tocar el 190%.
Esta tendencia a la suba de tasas responde al faltante de liquidez, en un contexto en el cual los bancos dejaron de prestarle plata al BCRA y se percibieron muchos rescates de Fondos Money Market. Como contracara, se aceleró la demanda, por ejemplo, de títulos Dólar Linked.
El Tesoro inyectó pesos al mercado, para recomponer liquidez
Frente a este escenario, el Ministerio de Economía decidió refinanciar apenas el 45,7% de los vencimientos que tenía esta semana. El objetivo fue no convalidar este nivel de tasas y proveer de más pesos al mercado para estabilizar la volatilidad de los retornos.
La liquidación de los títulos se hará este viernes, por lo cual se espera que a partir de mañana haya un mayor impacto sobre las tasas de mercado.
