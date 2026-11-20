El Gobierno porteño dio un nuevo paso en la selección de las empresas que competirán por el proyecto. La futura traza tendrá 12 estaciones, atravesará siete barrios y podría comenzar a construirse a principios de 2027.

La construcción de la línea F del subte de Buenos Aires dio un nuevo paso administrativo y se acerca a una etapa decisiva. Después de años de postergaciones, el Gobierno de la Ciudad avanzó con la evaluación de las empresas interesadas en ejecutar una de las mayores obras de infraestructura de transporte previstas para la Capital Federal.

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La Comisión Evaluadora de Ofertas del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño recomendó que los dos consorcios que participaron de la licitación continúen en carrera, luego de analizar sus antecedentes y la documentación presentada.

El proyecto contempla una inversión estimada de u$s1.350 millones y permitirá conectar Barracas con Palermo mediante un recorrido de 9,8 kilómetros, con combinaciones con las seis líneas de subte existentes y dos servicios ferroviarios.

Según el cronograma oficial, la adjudicación está prevista para diciembre de 2026, mientras que el comienzo de los trabajos se proyecta para los primeros meses de 2027 .

El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, explicó que ambas propuestas superaron la instancia de evaluación técnica y cumplieron con las condiciones establecidas en los pliegos.

Uno de los grupos está integrado por Citic Construction, Ranken Railway Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile. El segundo consorcio está conformado por Roggio y Ghella.

El plazo para presentar impugnaciones vence este 20 de noviembre. Una vez concluida esa instancia, se procederá a la apertura del segundo sobre, que contiene las propuestas económicas.

Además, para el 30 de noviembre está previsto un Taller de Constructibilidad con la participación de ambos grupos empresarios, como parte del proceso previo a la definición de la adjudicación.

Cómo será el recorrido de la línea F y qué barrios conectará

La futura línea F está diseñada para mejorar los desplazamientos entre el norte y el sur de la Ciudad, además de reducir la presión sobre otros ramales de la red.

Contará con 12 estaciones distribuidas a lo largo de 9,8 kilómetros, atravesando los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

Las estaciones proyectadas son:

Brandsen.

Constitución.

Cochabamba.

Chile.

Congreso.

Corrientes.

Pizzurno.

Recoleta.

Pueyrredón.

Coronel Díaz.

Ecoparque.

Pacífico.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que Barracas tendrá acceso al subte por primera vez, ampliando la cobertura del transporte público hacia una zona que actualmente depende de otras alternativas de movilidad.

La nueva traza también permitirá realizar combinaciones con las líneas A, B, C, D, E y H, además de vincularse con el ferrocarril Roca en Plaza Constitución y con el tren San Martín en Palermo.

La futura línea F está diseñada para mejorar los desplazamientos entre el norte y el sur de la Ciudad, además de reducir la presión sobre otros ramales de la red.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, más de 450.000 pasajeros diarios podrían beneficiarse con el nuevo recorrido, que busca agilizar los traslados y ofrecer nuevas conexiones entre distintos puntos de la Ciudad.

La iniciativa había sido contemplada originalmente en la Ley 670, sancionada en 2001. Su concreción representaría, por lo tanto, la puesta en marcha de un proyecto que permaneció pendiente durante 25 años.

Una inversión que forma parte de la renovación del transporte porteño

La futura línea F integra una estrategia más amplia de modernización del sistema de movilidad de Buenos Aires, que contempla obras de infraestructura, renovación de material rodante e incorporación de nuevas tecnologías.

En paralelo al proceso licitatorio, el Gobierno porteño avanzó con la adquisición de 214 coches para las líneas A, B y C, mediante una inversión aproximada de u$s370 millones.

Según la administración de la Ciudad, se trata de la mayor compra de material rodante realizada durante la última década.

También continúa el Plan de Renovación Integral de estaciones, destinado a mejorar las instalaciones existentes y las condiciones de viaje de los usuarios.

A estas iniciativas se suman proyectos vinculados con la electromovilidad, como la futura red de Trambus y la incorporación de colectivos eléctricos en el casco histórico porteño.

El objetivo es avanzar hacia un sistema de transporte más integrado, que articule subtes, trenes, colectivos, corredores de Metrobus y ciclovías.

Con la evaluación técnica superada por ambos consorcios, la próxima definición será económica. La apertura de las ofertas permitirá conocer las propuestas de las empresas y avanzar hacia la adjudicación de una obra que promete modificar la conectividad del transporte público porteño.