El mod de Among Us que permite a los impostores esconder cuerpos

Se trata de un mod que permite mover los cuerpos y esconderlos en diferentes lugares del mapa. Se trata de una gran ventaja para los impostores, ya que tendrán la posibilidad de eliminar a un tripulante y luego esconder la evidencia.

Entre las opciones, los impostores pueden esconder los cuerpos en lugares recónditos o dejarlos en otras salas para incriminar a otros jugadores. También puede llevarlos hasta la ventilación y hacerlos desaparecer.

Este mod le da la posibilidad a los impostores de ganar una partida en una sola ronda. Se trata de una variante imposible en el juego original u otros mods.

Por el momento, esta variante solo está disponible para algunos creadores de contenidos. Se espera que en breve el creador lo libere para todo el mundo.

Among Us fue uno de los videojuego más populares de 2020. Los fanáticos del título esperan con muchas ansias el lanzamiento de The Airship, el nuevo mapa, el cual está anunciado para principios de 2021.